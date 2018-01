Em seu Instagram, Edmundo acusa Eurico de aproveitar do clube: "Nunca sequer gostou do Vasco"

Foto: Divulgação/Vasco

Nesta sexta-feira (12), Edmundo causou polêmica ao atacar as atitudes de Eurico Miranda em post no Instragram. O ex-jogador usou a rede social para repudiar os acontecimentos ocorridos em São Januário. Recentemente o atual elenco sofreu um repentino "desmanche" com as saídas do zagueiro Anderson Martins para o São Paulo, o lateral Madson para o Grêmio e a ida do jovem Mateus Vital para o Corinthians.

"Não vou atacar este cara, não preciso disso. A verdadeira face deste cidadão está exposta nos jornais, mostrando de fato que ele nunca sequer gostou do Clube de Regadas Vasco da Gama. Mas, sim, tirou proveito do fato! Hoje tenho absoluta certeza de que estou do lado certo e ao lado dos homens que amam o Vasco", retrucou ex-jogador.

Eurico Miranda foi derrotado por Julio Brant, presidente eleito com a anulação da urna 7 que acusou a atual gestão de permitir roubos de materiais esportivos

dentro do clube. Julio assume a presidência dia 16 de Janeiro e enfrentará dificuldades com atual elenco visto que o Vasco rescindiu contratos com jogadores fundamentais do atual elenco.

O Vasco entra em campo no dia 18 de janeiro, estreando pelo Campeonato Carioca, em São Januário. A equipe irá enfrentar o Bangu pela primeira rodada da competição às 19h30. Ainda nesse mês o cruzmaltino realizará duas partidas importantes contra Flamengo pelo Cariocão e contra o Universidad Concepción pela primeira fase da Libertadores.