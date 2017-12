VAVEL Brasil celebra quarta edição do 'Dia da Reportagem'

Google Plus

Uma das principais missões da VAVEL.com é levar jornalismo de qualidade aos leitores e fomentar assuntos que recebem pouco espaço nos veículos tradicionais. Menos sensacionalismo, mais reflexões. Menos matérias caça-cliques, mais reportagens elucidativas. Por isso, a VAVEL Brasil realiza mais um 'Dia da Reportagem'.

Todo dia 24 de dezembro brindamos nossos leitores com uma série de matérias de qualidade, a fim de impulsionar, na maioria das vezes, temas esquecidos em nossa sociedade. A edição deste ano é a quarta.

Graças ao imediatismo do mundo atual, onde um grande feito passa despercebido em virtude da grande quantidade de noticias, a VAVEL.com faz uma pausa em seu noticiário e presta um dia inteiro de homenagens para os feitos, as proezas, e os conteúdos especiais que merecem ser degustados com maior atenção. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 'Dia da Reportagem VAVEL'.

Futebol, basquete, tênis, vôlei, música, política, sociedade, literatura, cinema e muito mais. Todos têm seu devido espaço no 'Dia da Reportagem'. Em nome de toda a Redação VAVEL, oferecemos nosso tradicional e particular presente de Natal para nosso leitor. Thinking Different!

Desfrute de nossa lista de reportagens:

► Casos de estupro no mundo esportivo: onde as vítimas não têm vez

► Revolução? Esquemas de três zagueiros passam a se tornar comuns na Europa

► Dos gramados às redes sociais: a influência de Thiago Neves

► A trágica história de Justin Fashanu, o primeiro jogador da história a se assumir homossexual

► Mulheres organizadas: a hora agora é delas

► Ginástica, aposentadoria e projeto social: Daiane dos Santos abre o jogo na VAVEL Brasil

► Representatividade no esporte: revistas dão visibilidade às mulheres

► Quebra de barreiras e sonho realizado: forte entrelace com Flamengo

► Teorias jornalísticas: uma explicação de como se dá a escolha de pautas no jornalismo

► História e esporte: a Rússia como potência esportiva há um século

► LeBron James: a trajetória de um astro da NBA; onde ele pode chegar?

► O futebol feminino e eu: paixão e comprometimento ao longo de dez anos

► Não duvide dessa força: histórias de paratletas

► Campeão da América e Mundial, Brasil tem ano de destaque em FIFA e PES

► Athletic Bilbao, a história de um povo por trás do futebol

► Federer-Nadal e Borg-McEnroe: a importância das grandes rivalidades

► De Porto Alegre a Barcelona: uma paixão chamada futebol

► VAVEL entrevista: a reconstrução da Chapecoense sob os olhos do torcedor alviverde

► De casa a Fortaleza: o primeiro ano de Rogério Ceni como treinador

► Qual o melhor time brasileiro da era dos pontos corridos?

► Fichas no Pano, capítulo 1: a prática de Poker no BSOP 100

► Fichas no Pano, capítulo 2: o único brasileiro a chegar na mesa final de World Series of Poker

► Fichas no Pano, capítulo 3: os triunfos do Poker

► Fichas no Pano, capítulo 4: o money e o começo de tudo