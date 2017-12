Qual o melhor time brasileiro da era dos pontos corridos?

Google Plus

Corinthians é o atual campeão brasileiro (Foto: Nelso Almeida/AFP)

Qual o melhor time da era dos pontos corridos com 20 times? Em qualquer roda de bar essa discussão dura horas e horas.

Disputado desde 2006, tiveram campeões mais ofensivos, mais defensivos, na sorte, com arrancadas históricas... No entanto, com tantas características diferentes, como definir o melhor?

Com números! Nada como as estatísticas para definir o melhor time. Mas como vai ser feito isso?

Primeiro, este artigo irá rankear os campeões nas categorias: pontuação, aproveitamento, vitórias, derrotas, ataques, defesas, saldo de gols. Depois, cada campeão receberá uma pontuação baseada na posição que ele ocupar em cada um dos sete rankings criados. Com essa pontuação surgirá um novo ranking das melhores equipes na era dos pontos corridos.

Vamos aos rankings:

MAIOR PONTUAÇÃO MELHOR APROVEITAMENTO MAIS VITÓRIAS MENOS DERROTAS MELHOR ATAQUE MELHOR DEFESA MELHOR SALDO DE GOLS

Depois de todos esses rankings é feito a soma dos pontos a partir da colocação em cada um deles. A pontuação é da seguinte forma:

1) 12 pontos

2) 11 pontos

3) 10 pontos

4) 9 pontos

5) 8 pontos

6) 7 pontos

7) 6 pontos

8) 5 pontos

9) 4 pontos

10) 3 pontos

11) 2 pontos

12) 1 ponto

# PONTOS APROV DERROTAS ATAQUE DEFESA SALDO 2006 São Paulo 9 9 12 9 9 9 2007 São Paulo 8 8 6 3 12 10 2008 São Paulo 5 5 11 9 8 8 2009 Flamengo 1 1 2 4 1 1 2010 Fluminense 3 3 6 7 8 4 2011 Corinthians 3 3 2 2 8 2 2012 Fluminense 8 8 11 5 7 5 2013 Cruzeiro 6 6 4 12 3 12 2014 Cruzeiro 11 11 8 10 2 6 2015 Corinthians 12 12 11 11 10 12 2016 Palmeiras 11 11 8 7 9 8 2017 Corinthians 4 4 4 1 11 3

Com isso, geramos a classificação final com o Corinthians 2015 sendo a melhor equipe da era dos pontos corridos com 20 times.