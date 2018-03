Silvana Lima supera australianas e avança de fase no circuito mundial de surfe

A brasileira Silvana Lima fez ótima estreia no Rip Curl Women's Pro Bells Beach, a segunda etapa do Championship Tour 2018. A surfista cearense bateu Kobie Enright e Sally Fitzggibons na terceira bateria do primeiro dia de competição e garantiu seu lugar no Round 3.

Mostrando confiança sob a prancha, a brasileira disparou na liderança ao somar 8.17 pontos. Apesar da disputa acirrada com as australianas, Silvana Lima conseguiu fechar a bateria ao somar mais 7.50 pontos em sua última onda, o que totalizou 15.67 pontos, uma das maiores pontuações do Round 1.

A surfista é a única brasileira a participar do Rip Curl Women's Pro Bells Beach. Em sequência, os homens devem fazer sua estreia na segunda etapa do CT 2018. São 11 surfistas brasileiros participando do Rip Curl Pro Bells Beach.