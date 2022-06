Polo Aquático: Habawaba anuncia inscrições para terceira edição do campeonato infantil

Com edições na Itália, Espanha, Grécia, América do Norte e Ásia, o Habawaba Brasil chega à sua terceira realização na Arena ABDA, em Bauru (SP). O torneio infantil acontecerá entre 7 e 11 de dezembro de 2022, através da parceria entre Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) e Waterpolo Development (WPD).

O Habawaba Brasil é o maior torneio infantil da América Latina, que aceita a participação de times do País e internacionais. Em 2021, foram 25 participantes, de 11 clubes de vários Estados brasileiros, com 100 jogos em quatro dias na Arena ABDA, em Bauru (SP).



Além dos jogos e do contato entre as crianças, o HaBaWaBa Brasil proporciona para os atletas clínicas de nutrição, badminton, capoeira e percussão brasileira.

“O HabaWaba Brasil é fundamental para o fomento do polo aquático. Na Itália, o HabaWaba é o maior evento de polo aquático infantil. Já aqui no Brasil tivemos algumas dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, mas chegamos à terceira edição em Bauru. O campeonato está em desenvolvimento e acredito que será um sucesso”, afirmou Alexandre Zwicker, presidente da Polo Aquático Brasil (PAB).

Na última edição, a garotada da ABDA conquistou o título da Série Titan do festival HaBaWaBa Brasil sub-13 misto, enquanto o Sesi Vila Leopoldina Branco levou a prata e o bronze com o time ABDA Luso.

“Trouxemos mais uma categoria para o evento. Além da sub-13, também teremos a categoria sub-10. Para o sub-13, esperamos receber times internacionais e dobrar o número de equipes do ano passado. Acreditamos que, com a vinda do Habawaba para o Brasil, conseguiremos evoluir o nível do polo aquático brasileiro e fomentar a base do esporte nos clubes”, explicou Jana Grossi, responsável pela organização do HabaWaba Brasil.

As inscrições dos times serão feitas no site oficial do Habawaba Brasil: www.habawababrasil.com.br .