Brasileiros da SK Gaming garantem vaga para a próxima fase do Mundial de Counter-Strike: Global Offensive

Nesta quarta-feira (25), ficou definidos os últimos classificados da ELEAGUE Major 2017, o campeonato mundial de Counter-Strike:Global Offensive. No formato suíço, aconteceu as duas últimas rodadas, que definiu as oito equipes que farão as quartas de final da competição e também já estão garantidas para o próximo mundial. Os brasileiros da SK Gaming tiveram um díficil confronto contra os dinamarqueses da Astralis, e precisaram da prorrogação para conquistar a vitória e a classificação.

As equipes que ainda seguem em busca do título são: Natus Vincere, Virtus.pro, fnatic, SK Gaming, Gambit, Astralis, FaZe Clan e North.

Confira como foi os últimos confrontos da primeira fase:

4ª rodada:

North 16 vs. 9 G2

A partida entre os dinamarqueses da North e os franceses da G2 definiu mais um eliminado. Jogando no mapa da Overpass, a North fez um grande primeiro half, virando de lado vencendo por 11 a 4. A vantagem foi fundamental para vencer a partida. A G2 ainda tentou uma recuperação, vencendo o segundo pistol, mas pouco adiantou. Com maior sincronia e abusando de posições ofensivas, a North fechou a partida em 16 a 9.

EnVyUs 11 vs. 16 fnatic

A fnatic é a terceira equipe classificada para as quartas de final da competição. Os suecos venceram a EnVyUs numa partida muito fraca tecnicamente. Jogando na Cobblestone as equipes trocaram rounds boa parte da partida, muitas vezes com erros bobos do adversário. Os franceses até terminaram o primeiro half vencendo por 8 a 7, mas no segundo half não conseguiram segurar a maioria das entradas da fnatic e acabaram perdendo por 16 a 11.

mousesports 4 vs. 16 Team Liquid

No terceiro jogo do dia foi definido mais uma equipe eliminada. Os alemães da mousesports acabaram não conseguindo fazer um grande jogo contra a Team Liquid. Jogando no mapa da Nuke, os americanos dominaram completamente o primeiro fazendo 11 a 4. No segundo half, a mousesports não conseguiu fazer um round e foi eliminada da competição com uma derrota por 16 a 4.

GODSENT 16 vs. 8 OpTic

Jogando no mapa da Cache, os suecos da GODSENT se mantiveram vivos na competição, após eliminar os americanos da OpTic. Antes favoritos, a OpTic não conseguiu repetir as boas atuações do final da última temporada. Na partida de hoje, sofreram no lado contra-terrorista do mapa e não conseguiram se recuperar na partida, acabando perdendo por 16 a 8.

SK 19 vs. 17 Astralis

Mais uma partida com muita emoção. Os brasileiros da SK Gaming gostam de fazer isso com seus torcedores. Novamente precisou do prorrogação para conquistar a vitória. Jogando novamente na Dust2, mapa em que foi derrotada ontem, os brasileiros começaram na frente, mas terminaram o half perdendo por 8 a 7. No segundo half conseguiram uma recuperação impressionante, fazendo 14 a 8. Mas começaram a dar brexa para os dinamarqueses da Astralis e levaram uma nova virada, ficando a um round da derrota. No round decisivo conseguiram controlar o mapa e levar a partida para a prorrogação. Na prorrogação saíram atrás, mas se recuperaram e fecharam o jogo em 19 a 17.

Gambit Gaming 16 vs. 14 FaZe Clan

Os cazaques da Gambit novamente fazem uma grande campanha em um mundial. Enfrentando a FaZe Clan fizeram uma partida totalmente equilibrada no mapa da Overpass. Várias vezes a FaZe passou a frente do placar, mas nos rounds decisivos, a Gambit foi melhor. Ao final do primeiro half venciam por 8 a 7. Já no final do segundo half garantiram a vitória por 16 a 14.

5ª rodada

North 19 vs. 17 GODSENT

Mostrando que é uma competição equilibrada, North e GODSENT fizeram um grande jogo valendo a vaga para as quartas de final. Desde o início dinamarqueses e suecos trocaram rounds, que resultou a partida indo para a prorrogação. No OT mais emoção, outra troca de rounds. Quando a partida estava empatada em 17 a 17, a North conseguiu vencer dois rounds consecutivos fechando a partida em 19 a 17, garantindo a vaga para a próxima fase.

Team EnVyUs 11 vs. 16 FaZe Clan

Outra equipe classificada é a FaZe Clan. Jogando no mapa da Nuke, dominou grande parte da partida contra a EnVyUs, apesar dos franceses sempre estarem próximo do placar. No primeiro half, viraram vencendo por 9 a 6. No segundo chegaram a sofrer um empate em 11 a 11, porém, engataram rounds consecutivos e fecharam a partida em 16 a 11.

Astralis 16 vs. 3 Team Liquid

Na última partida do dia, um passeio. A Astralis dominou completamente a Team Liquid e garantiu a vaga para a próxima fase. Jogando no mapa da Mirage, os dinamarqueses controlaram o lado contra-terrorista, perdendo apenas rounds pontuais. Ao final do primeiro half, já venciam por 11 a 3. No segundo half, não deixaram a Liquid fazer um ponto e fecharam a partida em 16 a 3.