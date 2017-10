BGS 2017: "South Park: A Fenda que Abunda a Força" aposta em receita de sucesso do desenho

Foto: Divulgação/Ubisoft

Um dos grandes astros da BGS 2017, o novo South Park: A Fenda que Abunda a Força (PS4, XOne, PC) chegou mostrando que a fórmula utilizada no primeiro game segue firme, mas agora com um enredo novo, novos personagens, mas a mesma acidez, humor pesado e o tom sexual que o desenho sempre colocou em suas várias temporadas.

Na maior feira de games da América Latina, o novo jogo da Ubisoft se fez presente com uma demonstração curta, mas nem por isso sem todo aquele humor negro. No curto gameplay, o seu herói está numa boate em busca de uma mulher com detalhes físicos específicos. Os personagens são espécies de super-heróis e a mecânica das batalhas teve uma leve melhorada, mas ainda segue em turnos.

O game não foge de polêmicas e te coloca, já nesse curto gameplay, para fazer uma dança erótica em dois homens, tudo para conseguir informações. Além disso, o garotinho que você comanda ainda fará uma bebida para prejudicar o DJ e nesse momento se percebe uma legal interação com o cenário, presente no game anterior.

Em comparação com South Park: The Stick of Truth, o sistema de confronto variou, principalmente na questão da movimentação, onde agora podemos andar por uma área determinada, numa espécie de tapete de xadrez, tudo sempre regrada a muitos palavrões e puns. O sistema de apertar algum botão no momento certo para aumentar a força do golpe segue presente.

South Park: A Fenda que Abunda a Força chega às lojas no próximo dia 17 e traz gráficos iguais ao icônico desenho e já dublado em português do Brasil, com voz original e sem censura.