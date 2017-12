Colapinto vence a Tríplice Coroa e se garante no Championship Tour pela primeira vez

O aéreo mais alto nos últimos dois anos, durante a Pipe. (Foto: Poullenot/WSL)

Griffin Colapinto, de apenas 19 anos, é o primeiro norte-americano a vencer a Tríplice Coroa Vans de surfe. Com apenas 12 pontos de diferença para o segundo colocado, a vitória de Colapinto nas baterias finais garantiu a conquista do prêmio e o acesso à elite do surfe pela primeira vez em sua carreira.

Com o Billabong Pipe Masters encerrado, o ranking da 35ª Tríplice Coroa Vans já foi definido. Por conta da conquista do troféu, Griffin Colapinto se tornou o primeiro californiano a alcançar tal feito e o prêmio volta a ser de um americano depois de 20 anos sem ao menos figurar no ranking mundial. Kelly Slater foi o último estadunidense a vencer a Tríplice e a garantiu nos anos de 1995 e 1998.

Os novatos

O ano de 2017 se tornou o ano dos novatos. Após John John Florence surgir como uma das maiores forças na Liga Mundial de Surfe, foi a vez de Colapinto aparecer em 4° lugar no ranking mundial e 1° lugar no ranking de World Qualifying Series (WQS).

Com isso, no próximo ano, já teremos o nome de Griffin garantido entre a elite de surfe para a disputa do Mundial, pela primeira vez. Junto com eles estão os brasileiros Ítalo Ferreira e Wiggolly Dantas, que estão no top 5 do ranking da Tríplice Coroa:

1. Griffin Colapinto (19) com 15312 pts;

2. Kolohe Andino (23) com 15300 pts;

3. Conner Coffin (24) com 14800 pts;

4. Wiggolly Dantas (28) com 13076 pts;

5. Italo Ferreira (23) com 12700 pts.

A emoção de estar entre a elite

Foto: Divulgação/WSL

Com a eliminação de Ítalo Ferreira no Pipe Masters, Griffin garantiu a vitória na Triple Crown. Porém, a sua boa fase nos campeonatos não parou por aí. Ele ainda garantiu o 2° lugar no Hawaiian Pro e em 4° lugar na Vans World Cup, em Sunset Beach.

Depois da classificação, Colapinto falou emocionado sobre a conquista da Tríplice Coroa Havaiana. "Me sinto incrivelmente bem e esta é a melhor sensação de todas. Estava olhando para os nomes que já venceram a Triple Crown [Tríplice Coroa] e todos são incríveis. Vencer depois do que John John fez no ano passado é espetacular. Tem sido um dia divertido, observando o campeonato e toda a ação", comentou.

O jovem surfista ainda parabenizou o mais novo Campeão Mundial, John John Florence. "Parabéns John John, pela conquista do título mundial, estou muito feliz por ti! E também parabéns a Jeremy [Flores] por ter vencido o Pipe Masters, pela segunda vez, o que é demais! Estou muito empolgado para o próximo ano e para o arranque em Snapper. Penso que vai haver muita energia nessa prova e ter o meu nome numa licra [camiseta de surfe em campeonatos mundiais] vai ser especial. Obrigado por tudo!", completou.

Acompanhe os campeões da Triple Crown nos últimos 10 anos:

2017 - Griffin Colapinto (EUA)

2016 - John John Florence (Havai

2015 - Gabriel Medina (Brasil)

2014 - Julian Wilson (Austrália)

2013 - John John Florence (Havai)

2012- Sebastien Zietz (Havai)

2011- John John Florence (Havai)

2010 - Joel Parkinson (Austrália)

2009 - Joel Parkinson (Austrália)

2008 - Joel Parkinson (Austrália)