Ex-goleiro Jerzy Dudek fará participação nas 24 Horas de Dubai

Entre as 90 equipes anunciadas na primeira lista de inscritos para as 24 Horas de Dubai, divulgada nesta terça-feira (27), uma equipe que não estará entre as que podem conseguir a vitória geral chama bastante atenção por conta de um de seus pilotos, que mais especificamente é um jogador de futebol convertido em piloto, que atende pelo nome de Jerzy Dudek.

O polonês de 42 anos se retirou dos gramados em 2013, após conseguir vários títulos defendendo as metas de Feyenoord, Liverpool, Real Madrid, assim como da seleção polonesa, no que faturou os campeonatos holandês e espanhol, Super Copa europeia e a Liga dos Campeões. Após declarar a aposentadoria do futebol, ele começou a se dedicar ao automobilismo, nos mesmos moldes do ex-goleiro francês Fabien Barthez, rival de Dudek quando jogavam no futebol inglês.

O ponto de partida de Jerzy Dudek no automobilismo é de fato o lugar onde está atualmente, que a Volkswagen Golf Cup, começando em 2013 disputando algumas corridas, e a partir da temporada 2014 ele começou a diputar o campeonato de maneira integral, que segue os mesmos moldes de competições como a Renault Clio Cup e a Seat Leon Eurocup. E é justamente em um carro da Seat que Dudek fará sua estreia no endurance, como um dos cinco pilotos do modelo Leon Supercopa da equipe RTG, que correrá na categoria A3T, dedicada a carros de turismo. Seus companheiros serão em maioria pilotos que também correm na Golf Cup, que serão seus compatriotas Adam Gladysz e Marcin Jaros, além do lituano Robertas Kupcikas e do sueco Simon Larsson.

A competição na categoria pode representar um percalço para a equipe de Dudek, visto que já estão confirmadas na lista a tradicional equipe holandesa Red Camel Jordans.nl e a libanesa Memac Ogilvy Duel Racing, campeã da classe A3T na 24H Series, competição que reúne várias provas de duração de 12 ou 24 horas, como a de Dubai.

Salvo futuras mudanças, a equipe em que Dudek correrá já está completa para o evento que acontecerá nos dias 15 e 16 de Janeiro de 2016, no Autódromo Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.