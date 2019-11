Porsche GT3 Cup - Campeonato será decidido apenas na última corrida da temporada

Três bicampeões brigam pelo título da temporada 2015 do campeonato Porsche GT3 Cup. Ricardo Rosset e Constantino Junior estão empatados na liderança da categoria com 252 pontos seguidos de Miguel Paludo com apenas nove pontos de diferença.

Imagens da etapa desta sexta (20/11). Crédito das fotos: Gabriela Pedron

A pole position da 1° corrida de rodada dupla foi de Pedro Queirolo, porém, uma penalização adquirida na etapa anterior o fez perder 5 posições no grid. Com Pedro largando apenas em sexto, Ricardo Baptista ganhou de presente a primeira posição no grid, e após uma corrida inteira de disputas acirradas com Constantino Junior, cruzou a bandeira quadriculada na frente e subiu ao mais alto do pódio.

Com a vitória de hoje Baptista sagrou-se o maior vencedor da temporada, faturando 4 corridas a bordo do seu Porsche #27, mesmo assim não concorre mais ao tri campeonato, logo que seus oponentes chegaram em boas colocações.

Marcel Visconde chegou na quarta colocação geral e foi o vencedor pela categoria Cup Sport. A diferença entre Rodolfo Ometto segundo colocado da categoria e o líder do campeonato Daniel Schneider é de apenas 3 pontos. Terminando na nona posição Rodolfo se aproximou do lider, mas seus pontos não foram suficientes para tomar a liderança do campeonato da Cup Sport.

Maurizio Billi chegou na 13° posição geral e cruzou a linha bandeira quadriculada como campeão da 1° corrida, pela Cup Master, categoria para pilotos acima de 50 anos de idade.

A falha do semáforo

Foram 5 voltas de apresentação até que a largada fosse dada em fila indiana. A primeira largada foi abortada por falta de alinhamento dos pilotos, até ai, normal. A falha mesmo veio quando na segunda tentativa de largada o semáforo, que é de responsabilidade da prefeitura e foi reinstalado apenas hoje – o semáforo foi retirado por conta da F1 que utiliza semáforo próprio – falhou, fazendo com que o carro madrinha entrasse para pista e acompanhasse os carros para mais duas voltas, e então a largada.

Classificação do Campeonato após 1° corrida pela 9° etapa Porsche Cup:

Classificação – Cup

1. Ricardo Rosset, 252 pontos

Constantino Jr., 252

3. Miguel Paludo, 243

4. Ricardo Baptista, 214

5. Lico Kaesemodel, 173

6. Daniel Schneider, 151

7. Pedro Queirolo, 136

8. Rodolfo Ometto, 132

Marcel Visconde, 132

10. Gil Farah, 102

11. Sylvio de Barros, 100

12. Pedro Piquet, 96

13. Eduardo Azevedo, 94

14. Maurizio Billi, 92

15. Carlos Ambrósio, 75

16. Franco Giaffone, 74

17. Tom Valle, 31

Sérgio Ribas, 31

19. Marcio Basso, 23

20. Marcelo Stallone, 22

21. Guilherme Figueirôa, 19

22. Gui Affonso, 18

23. Adalberto Baptista, 9

24. Roberto Posses, 7

25. Jorge Gomez, 3

Carlos Silveira, 3

27. Fabián Taraborelli, 1

28. Bruno Baptista, 0

Elias Azevedo, 0

Campeonato Cup Sport

1. Daniel Schneider, 116 pontos

2. Rodolfo Ometto, 113

3. Gil Farah, 99

4. Marcel Visconde, 97

5. Sylvio de Barros, 94

6. Eduardo Azevedo, 83

7. Carlos Ambrósio, 69

8. Franco Giaffone, 59

9. Marcio Basso, 39

10. Adalberto Baptista, 25

11. Bruno Baptista, 0

Campeonato Cup Master

1. Maurizio Billi, 162 pontos

2. Sérgio Ribas, 120

3. Guilherme Figueirôa, 106

4. Marcelo Stallone, 95

5. Gui Affonso, 53

6. Tom Valle, 32

7. Carlos Silveira, 31

8. Roberto Posses, 24

9. Jorge Gomez, 12

10. Elias Azevedo, 7

A 2° corrida e decisiva para a temporada 2015 da Porsche GT3 Cup acontece neste sábado (21), a partir das 10 horas e tem transmissão do portal Terra com narração de Luc Monteiro e reprise pela Band e Sportv.