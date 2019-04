Humberto Turquinho fica em segundo na sua estreia pela Yamaha R3 Cup

Foi um fim de semana de superação para o piloto Humberto Turquinho JR. que fez sua estreia na Yamaha R3 Cup, na quinta rodada do SuperBike Brasil, disputada na manhã deste domingo (21), no Autódromo de Interlagos (SP).



Após sair da categoria Super Street, Turquinho fazia sua primeira corrida sob o comando da Yamaha YZF R3, e buscou durante todo o fim de semana andar o máximo de voltas possíveis nas seis sessões de treinos (livres e classificatórios) como forma de se aclimatar ao novo equipamento.



Com a chuva que caíra no sábado (20) e neste domingo (21), o jovem piloto de 10 anos de idade teve um duro teste que acabou mostrando sua qualidade na pilotagem em uma categoria onde todos tem o mesmo equipamento.



Largando da 16ª posição do grid composto pela Super Street e R3 Cup, em sétimo na sua categoria, Turquinho soube se impor no início da prova e foi galgando posições ao longo das 10 voltas e concluiu a etapa na oitava posição geral, e em terceiro lugar entre os competidores das motos Yamaha, premiando todo o esforço dele e da equipe Fast Kids.



"Foi uma corrida com pista molhada, o que requer muito cuidado, mas acabei em oitavo no grid geral, em terceiro na minha categoria. Tive de fazer uma prova com muito cuidado para não errar e chegar bem nessa estreia na R3. Agora vamos à Curitiba e vou fazer o meu melhor para continuar evoluindo. Quero agradecer à equipe pela acolhida e pela moto que me entregaram aqui e, mais uma vez, ao meu pai pelo esforço que faz para realizar esse sonho que é competir em um campeonato como é o SuperBike Brasil. Estrear com o pódio é muito bom. Estou Feliz, muito feliz", afirmou Turquinho.



Se o jovem competidor estava satisfeito com o resultado, ele acabou sendo surpreendido de forma positiva ao saber, no fim da tarde de domingo (21), que os comissários desportivos decidiram desclassificar Rafael Traldi, que chegara em primeiro. Com isso, Turquinho subiu mais um degrau no pódio ficando com o segundo lugar em sua estreia na R3 Cup.



A próxima etapa da competição acontece dia 11 de setembro, em Curitiba (PR).



Confira os cinco primeiros da Yamaha R3 Cup:



01 - Niko Ramos

02 - Humberto Turquinho JR.

03 - Flávio Brito de Souza

04 - Ricardo Matiussi

05 - Marciano Santin