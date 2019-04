Pipo Derani ansioso para disputar as 24 Horas de Le Mans

O brasileiro Pipo Derani, piloto da equipe Chip Ganassi Ford Racing, chega a Le Mans este final de semana (17 e 18) bastante motivado para a disputa da 85a edição da legendária 24 Horas de Le Mans e espera ajudar a montadora norte-americana a defender o título de 2016 na categoria LMGTE Pro.

Pilotando o #67 Ford Chip Ganassi Ford GT, o brasileiro de 23 anos disputará as 24 Horas de Le Mans pela terceira vez. Derani busca a tríplice coroa do endurance mundial, depois de já ter vencido as 24 Horas de Daytona e 12 Horas de Sebring na temporada passada.

E o ano de 2017 começou bem para o brasileiro. Em Silvesrtone (Ing), em abril, Derani teve um início perfeito na LMGTE Pro, dividindo o cockpit com os companheiros Andy Priaulx e Harry Tincknell. Com a pole position e a vitória, além de um quarto lugar em Spa (Bel), o trio lidera a classificação e vai para a terceira etapa do FIA WEC (Mundial de Endurance), que valerá o dobro de pontos.

“Correr em Le Mans com uma montadora como a Ford é muito especial”, declarou Derani. “Estou tão ansioso para este final de semana e especialmente para a corrida. A Ford Performance Chip Ganassi Racing é uma equipe muito forte e bem preparada. Estou feliz por ter me adaptado bem ao time e especialmente ao Harry e ao Andy”, continuou o piloto de São Paulo.

Derani já esteve em ação em Le Mans com a equipe durante o teste oficial, no início de junho. “Cumprimos o nosso programa e coletamos informações importantes”, contou. “Neste estágio, é cedo para fazer previsões. Aliás, em Le Mans, é difícil fazer qualquer uma. O que sabemos é que temos uma equipe, um carro e a motivação para fazermos bem o nosso trabalho. Como sempre em Le Mans acontecem imprevistos e o teste foi uma boa oportunidade para nos prepararmos para algumas eventualidades. Estamos bem na parte operacional e estratégica. Não posso esperar para iniciar este mítico evento”, completou Derani.

Este ano, serão completados 50 anos da vitória de Dan Gurney e AJ Foy tem Le Mans, pilotando um Ford GT. Estrela do automobilismo norte-americano, Foyt estará na Europa para celebrar as bodas de ouro da conquista.

As ações em Le Mans terão início na quarta-feira (14), com treinos livres e o primeiro classificatório às 22 horas local (17 horas de Brasília). Na quinta-feira (15), acontecem mais duas sessões classificatórias de duas horas cada (12 às 16 horas e 17 às 19 horas de Brasília). A largada da 85a edição da prova acontecerá no sábado às 15 horas (local), 10 horas de Brasília. O Fox Sports transmite o treino classificatório de quarta e o primeiro treino de quinta-feira ao vivo, além da largada e primeiras horas da prova, bem como a chegada no domingo (18).