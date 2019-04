Pilotos da HotCar Competições iniciam preparativos para estreia da temporada em Interlagos

Depois de quase três meses, a Stock Car está de volta. Neste sábado (10), a principal categoria do automobilismo nacional abre sua 40ª temporada com a Corrida de Duplas no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). Com grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, a disputa promete emoção do início ao fim. A largada será às 13h30, com transmissão ao vivo do SporTV.

Na equipe Bardahl Hot Car Competições, os pilotos titulares Guilherme Salas e Rafael Suzuki e os seus convidados, o argentino Mariano Altuna e o francês Jean-Karl Vernay estão empolgados. Nesta quarta-feira (7), os convidados já testam o carro pela primeira vez e o trabalho e entrosamento com o time comandado por Amadeu Rodrigues tem sido muito bom.

Os treinos prosseguem nesta quinta-feira (8), com a definição do grid na sexta-feira (9), a partir do meio-dia (também ao vivo no SporTV). Na tomada de tempos, pilotos titulares e convidados vão para a pista e registram seus tempos, valendo a média da volta dos dois. No Q2, os 15 melhores vão para a pista (titulares) e, no Q3 os seis mais rápidos definem a pole e a missão ficará com os convidados. Na corrida, titulares largam e os convidados assumem na metade da disputa para cruzarem a linha de chegada.

Suzuki e Vernay, que dividirão o Stock #8, comparam a disputa ao “All-Star Game”, jogo que reúne os principais nomes da liga norte-americana de basquete, a NBA. Só de pilotos com passagem pela Fórmula 1, são dez confirmados entre titulares e convidados na Corrida de Duplas.

“Vamos tentar ser os dois o mais competitivo possível, trabalhar para que os dois se sintam bem com o carro. Vai ser uma corrida muito disputada. O JK até brincou comigo, dizendo que está parecendo um ‘All-Star Game’, com tantos nomes importantes. Gosto da Corrida de Duplas, porque mostra a importância da Stock Car para todo o mundo”, destacou Suzuki, que faz este ano sua quinta temporada na categoria.

“A expectativa para começar a temporada é grande, principalmente por dois motivos. Primeiro porque a equipe trabalhou muito durante a pré-temporada, os mecânicos e engenheiros praticamente não tiveram folga e estamos começando um novo projeto, quase do zero da temporada passada pra cá. Com o conhecimento do Amadeu, junto com o Gustavo Camara (novo engenheiro da equipe), estamos bem esperançosos de que a Hot Car e todos nós iremos evoluir muito. E segundo porque estamos três meses sem andar, então bate a saudade”, comentou o piloto, que em 2017 conquistou seu primeiro pódio na Stock Car na etapa da Argentina.

Vernay, que como Suzuki tem 30 anos, vai correr na Stock Car pela primeira vez. Campeão francês de Fórmula Renault, pódio no Masters de Zolder de F-3, segundo colocado no GP de Macau de F-3, campeão da Indy Lights, campeão das 24 Horas de Le Mans (GTE-Am) e atual campeão do International TCR Series, o piloto já correu em Interlagos em 2013 pelo FIA WEC.

“Será um desafio completamente novo. Eu ainda não sei muito sobre o carro e a categoria, mas com certeza, será uma corrida de alto nível, com tantos pilotos de renome, muitos pilotos vindos da Europa, os melhores do Brasil, então será muito interessante. Eu vou tentar fazer o meu melhor para ajudar ao Rafael e termos uma boa classificação. Vamos ver como nos sairemos nos treinos”, ressaltou o francês.

No Stock #117, Salas e Altuna também estão animados. Com 23 anos, Salas é um dos pilotos mais jovens da categoria, mas já tem dado trabalho aos veteranos. Assim como Suzuki, ele fará sua primeira temporada pela Hot Car e mostra confiança no trabalho que tem sido feito pelo time.

“A expectativa é muito boa. Eu já estou acompanhando o trabalho na oficina, desde o início do ano. Tenho visto uma grande evolução e acredito que temos tudo para ter uma temporada muito boa”, destacou o piloto de Jundiaí, no interior de São Paulo.

“Só conheci o Altuna agora, mas vamos trabalhar muito para alcançar bons resultados. Eu treinei muito no simulador, vi vídeos das etapas passadas, fiz exercícios físicos e psicologicamente também estou preparado. Agora é trabalhar e acelerar”, completou o piloto que tem uma boa recordação da Corrida de Duplas. Na edição de 2016, ele estreou na Stock como convidado de Ricardo Maurício e os dois conquistaram a pole position.

Um dos grandes nomes do Turismo Carretera na Argentina, Altuna também terá sua experiência com um Stock Car pela primeira vez. Mas o piloto de 35 anos também já correu em Interlagos pela categoria Top Race.

“É fantástico estar aqui em Interlagos para ter a minha primeira experiência na Stock Car e por uma grande equipe. Estou conhecendo cada detalhe do carro, aprendendo sobre o push-to-pass, que não usamos na Argentina, mas que eu acho muito interessante e estou muito animado”, disse.

“Ao ver a lista de pilotos, já aumentou minha adrenalina. Temos ex-pilotos de F-1, os melhores pilotos do Brasil e estou contente por fazer parte deste grid. E isso me dá mais vontade para competir e dar o meu melhor”, finalizou o argentino.

A prova terá o total de 33 duplas e 66 pilotos. Durante o pit stop, as equipes serão obrigadas a trocar os quatro pneus. A prova terá 1 hora de duração. Também a partir desta etapa, seis pilotos passam a ser agraciados com o Hero Push, o botão extra de ultrapassagem, que poderá ser acionado em qualquer momento da corrida. A votação já está aberta no site (http://stockcar.com.br/# heropush) e no aplicativo da Stock Car.

Confira a programação para a 1ª etapa da Stock Car em Interlagos:

Quarta-feira, dia 7

8h20 às 8h30 – Shakedown

8h40 às 9h30 – 1º Treino Pré-Temporada Estreantes / Convidados Novatos

10h25 às 11h15 – 2º Treino Pré-Temporada Estreantes / Convidados Novatos

12h50 às 13h40 – 3º Treino Pré-Temporada Geral 1º Grupo

13h45 às 14h35 - 3º Treino Pré-Temporada Geral 2º Grupo

15h30 às 16h20 - 4º Treino Pré-Temporada Geral 1º Grupo

16h25 às 17h15 - 4º Treino Pré-Temporada Geral 2º Grupo

Quinta-feira, dia 8

9h30 às 10h20 - 5º Treino Pré-Temporada Exclusivo Pilotos Convidados 1º Grupo

10h25 às 11h15 - 5º Treino Pré-Temporada Exclusivo Pilotos Convidados 2º Grupo

12h10 às 13h00 - 6º Treino Pré-Temporada Exclusivo Pilotos Convidados 1º Grupo

13h05 às 13h55 - 6º Treino Pré-Temporada Exclusivo Pilotos Convidados 2º Grupo

14h10 às 14h45 – 1º Treino Oficial 1º Grupo

14h50 às 15h25 - 1º Treino Oficial 2º Grupo

16h20 às 16h55 - 2º Treino Oficial 1º Grupo

17h00 às 17h35 - 2º Treino Oficial 2º Grupo

Sexta-feira, dia 9

9h15 às 9h50 - 3º Treino Oficial 1º Grupo

9h55 às 10h30 - 3º Treino Oficial 2º Grupo

12h00 às 13h00 – Classificação (SporTV ao vivo)

Sábado, dia 10