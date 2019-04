Gui Figueiredo destaca aprendizado no Troféu Academy da FIA na França

Guilherme Figueiredo iniciou no último fim de semana sua “missão” de representar o Brasil na disputa do Troféu Academy da FIA. Nomeado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) a participar do campeonato organizado pela principal entidade do esporte a motor do mundo, o sergipano teve um fim de semana de muito aprendizado. Com forte início nos treinos, andando constantemente no top-10, Gui classificou-se para a corrida final e agora almeja resultados ainda melhores nas próximas etapas.

A rodada inaugural do Troféu Academy foi realizada no circuito de Salbris, na França. A competição tem um formato um pouco diferenciado, na qual todos os pilotos participantes utilizam chassis e motores idênticos, fornecidos pela organização, e contam apenas com um mecânico cada para trabalharem no acerto do equipamento, ao invés de terem toda uma equipe à sua disposição. Dessa forma, envolvimento do piloto em todos os processos se faz ainda mais importante, com o objetivo realmente de se destacarem os talentos da nova geração. No total, são 51 competidores de mais de 40 países na disputa.

Os treinos para a etapa aconteceram entre quinta e sexta-feira, e Guilherme começou com um ritmo muito forte, andando sempre no top-10 de seu grupo, chegando a marcar o 2º melhor tempo em uma das sessões. Na tomada de tempos, Guilherme ficou em 14º em seu grupo, e 23º no total.

Na sequência, os pilotos foram divididos em quatro grupos, que se enfrentaram entre si, em baterias classificatórias. Figueiredo completou as corridas em 15º, 19º e 12º, e conseguiu se garantir na disputa da prova final, para a qual apenas os 34 melhores passavam. Na decisão da etapa, Guilherme fez uma boa corrida e avançou de 28º para 22º. Apesar de ter ficado fora da zona de pontos - que compreende apenas os 15 primeiros -, o piloto segue confiante em brigar por melhores posições nas próximas etapas.

A 2ª etapa do Troféu Academy, de um total de três, está marcada entre os dias 13 e 15 de julho, em Lonato, na Itália - onde Gui já correu neste ano. Antes disso, o sergipano ainda participa de duas etapas do Campeonato Europeu de Kart, uma na Inglaterra, na semana que vem, e outra na Alemanha, em junho.

“Foi um fim de semana de muito aprendizado. O formato do campeonato é diferente, os equipamentos são muito equilibrados, e o trabalho do piloto e do mecânico é bem maior, porque acabamos nos envolvendo em tudo. Além disso, os motores são sempre resorteados, então temos de trocar, e não sabemos exatamente como vai ser o desempenho. Começamos bem nos treinos, mas a classificação não foi como o esperado, então tivemos que buscar uma recuperação nas corridas. Apesar disso, consegui me garantir na final e avançar posições na corrida. Tenho certeza que nas próximas estaremos ainda mais competitivos e com o objetivo de brigar pelas primeiras posições". Comentou Gui