G-Drive vence em Monza pelo European Le Mans Series

A equipe G-Drive Racing venceu neste domingo, 13, a segunda etapa do European Le Mans Series, no circuito de Monza na Itália. Jean-Eric Vergne, Andrea Pizzitola e Roman Rusinov repetiram o feito, conquistado na abertura do Mundial de Endurance em SPA.

Com uma diferença de mais de 29 segundos, o Oreca 07 da equipe Russa, realizou uma prova sem grandes problemas. Na segunda posição o Oreca #33 da TDS Racing. Fechando o pódio o Oreca #28 da IDEC Sport. As primeiras sete posições na classe LMP2 foram ocupadas por protótipos Oreca.

Resultado final

A equipe DragonSeed viu suas chances de vitória irem por terra, depois de receber um drive-through, por bater em um dos protótipos da classe LMP3. O #21 que tem entre seus pilotos Nicolas Lapierre, terminou na quarta colocação. O melhor protótipo Ligier chegou na oitava colocação, sendo o #23 da equipe Panis Barthez Competition. Com uma condução impecável e estreando na série, o brasileiro Felipe Nasr, conquistou o nono lugar com o melhor protótipo Dallara na competição, o #47 da equipe Villorba Corse.

Com vários incidentes, o carro de segurança foi utilizado diversas vezes. O acidente mais grave foi com o Oreca #39 da equipe Graff, que acabou perdendo o controle na curva Lesmo. O segundo carro da equipe G-Drive o Oreca #40 também acabou saindo na chicane Ascari, faltando uma hora para o término da prova. O Ligier JS P3 #9 da AT Racing e o Norma #18 da M.Racing também abandonaram depois de se tocarem na segunda curva de Lesmo.

Ligier vence na classe LMP3. Ferrari fatura vitória na GTE. (Fotos: ELMS)

Na classe LMP3 a vitória ficou com o Ligier #11 da equipe Eurointernational de Kay van Berlo e Girgio Mondini. A dupla herdou a primeira posição quando John Falb acabou batendo no Liger LMP2 da equipe IDEC Sport. Falb e Sean Rayhall perderam a chance de vencer na classe.

A vitória não foi fácil para o Liger #11, já que Berlo teve que aguentar a pressão de Martin Hippe no Ligier #13 da Inter Europol Competition. A sorte de Hippe foi por terra. Faltando duas voltas para o final o protótipo ficou sem combustível. Na segunda posição o #6 da equipe 360 Racing de Ross Kaiser e Terence Woodward. Fechando o pódio o #3 da United Autosports.

O desempenho dominante do Norma M30 durante o prova da Le Mans Cup, contrasta com o resultado na ELMS. Na corrida de duas horas o vencedor, o #3 da DRK Engineering, venceu marcando como melhor volta o tempo de 1:46.782. Já na prova deste domingo, o melhor Norma chegou apenas na sétima colocação, marcando 1:47.651. Lembrando que as duas provas foram realizadas sem intempéries climáticas.

Em uma prova dominante, a Ferrari #55 da Spirit of Racing de Duncan Cameron, Matt Griffin e Aaron Scott venceu, com uma vantagem de mais de um minuto para o Porsche #77 da Proton Competition. O também Porsche da Ebimotors, completou o pódio na terceira posição.