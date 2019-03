Valtteri Bottas larga bem e comemora vitória na Austrália: "Melhor corrida da minha vida"

Com as atenções voltadas a Sebastian Vettel e a seu parceiro de equipe Lewis Hamilton, Valtteri Bottas começou o GP da Austrália como um mero coadjuvante. Mas não foi bem assim que a corrida de Melbourne terminou. Já na largada, o finlandês da Mercedes mostrou que estava num dia bom. Conseguiu ultrapassar Lewis e chegar à liderança. Depois, reinou no asfalto australiano até a bandeirada final, e celebrou bastante a vitória.

"Nem sei o que dizer. A largada foi muito boa. Essa foi, definitivamente, a melhor corrida da minha vida. Não sei o que aconteceu, mas foi tudo muito bom e o carro estava completamente sob controle."

A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo



Re-live the moment the 2019 season roared into life 📽#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/JDU7umozCT — Formula 1 (@F1) March 17, 2019

Durante toda a prova, Bottas estava confiante tanto é que enfrentou o risco de aumentar o ritmo mesmo com pneus gastos a fim de garantir a volta mais rápida da corrida, conquistando o ponto extra — novidade da F1 para 2019.

"Como eu tinha um ritmo forte, eu queria tentar no final. É sempre arriscado com pneus usados, mas valeu a pena."

Toto Wolfo, chefe da Mercedes, foi quem encheu o finlandês de elogios após a corrida, dizendo que o piloto ficou muito mais forte psicologicamente após a temporada 2018.

"Eu estou muito contente. Principalmente porque descartaram ele como concorrente ao título do ano passado no meio da temporada. As pessoas achavam que ele não tinha capacidade de fazer o trabalho, mas ele deu a volta por cima do jeito mais dominante possível. Controlou todo o fim de semana. Eu costumo lembrar dele na F3 e F-Renault, onde ele era o cara a ser batido. E isso meio que se perdeu no ano passado. Quando ele voltou de férias, ele disse: 'Estou de volta e acho que redescobri o prazer de guiar com essa experiência no rali'. Ele também está mentalmente mais forte."

E o Lewis?

Não aproveitando a pole position, Lewis Hamilton não escondeu que seu parceiro foi superior e exaltou o resultado conjunto da equipe.

"É um bom fim de semana para o time, então estou feliz por todos. Valtteri guiou de maneira incrível e, por isso, mereceu a vitória hoje. Temos trabalho a fazer, mas é mais do que podíamos esperar enquanto time."