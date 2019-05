Hamilton e Bottas enaltecem conquista da equipe depois de mais uma dobradinha da Mercedes 

Lewis Hamilton dedicou sua vitória no GP da Espanha a todos os integrantes da equipe Mercedes, da fábrica aos boxes. "Eu estou muito feliz por eles". Ele ainda destacou o fato da quinta dobradinha ser um feito histórico, assim como fez nas corridas anteriores. Sobre a largada, Hamilton disse que foi "interessante", e que felizmente o que aconteceu em Baku não se repetiu.

Na pista do Azerbaijão o penta campeão foi muito bondoso com Bottas na largada, o que acabou custando a vitória. Perguntado sobre o seu ritmo forte depois do Safety Car, o britânico disse que era a melhor oportunidade para tentar o ponto extra pela melhor volta.

Já Bottas, bem mais desolado do que ontem, quando fez a pole, explicou seus motivos. O finlandês disse que a largada não foi boa, devido a um "comportamento estranho da embreagem". Além disso, declarou que sua principal preocupação já na tomada da segunda curva foi manter sua posição. Logo, na avaliação do piloto da Mercedes a corrida já foi prejudicada ali. Contudo, ele também ficou feliz com o desempenho da equipe e se disse satisfeito com os pontos que conquistou: "Todo ponto conta".

O terceiro colocado e piloto do dia, Max Verstappen se disse feliz de ter acabado no pódio. Para ele, a largada foi difícil, mas também foi o ponto chave para a corrida. Ali o holandês conseguiu conquistar a terceira posição, enquanto Vettel se enrolou com Bottas. Verstappen também comentou sobre seu ritmo, que não foi o suficiente para chegar nas Mercedes mas para chegar a frente das Ferraris.

E os da Ferrari?

Sebastian Vettel (4º colocado), ao dar entrevista, teve que lidar com o fato de que o ritmo da Ferrari não foi competitivo na corrida. Para ele, foi difícil chegar em Verstappen e nas Mercedes, mas tentou de tudo. O alemão ainda comentou sobre a largada, que foi sua chance de tentar algo. Mas seu pneu foi prejudicado na primeira volta, o que, em sua avaliação prejudicou um pódio.

O companheiro de Vettel, Charles Leclerc, foi o quinto colocado. Também achou que foi uma corrida "bem difícil". O monegasco avaliou que seu primeiro stint de pneus foi o melhor, e que o Safety Car prejudicou sua estratégia. Porém, não estaria sobre seu poder fazer alguma coisa sobre isso. Ele ainda disse que não teve muita confiança no carro a partir da primeira parada.

Abaixo, o resultado completo do GP da Espanha 2019.