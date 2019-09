Vettel ganha primeira posição de Leclerc em pit stop e diz: "Fiquei bastante surpreso"

Surpreso com a liderança! Foi assim que Sebastian Vettel se sentiu ao ficar na frente de Charles Leclerc após a fase de pit stop. Quebrando o jejum de 22 corridas sem vencer, o alemão da Ferrari foi o primeiro no GP de Singapura e ficou no topo do pódio pela primeira vez em 2019. Mas ele não esperava isso.

Na fase de pit stop, Vettel saiu à frente do parceiro monegasco, que havia conquistado a pole position no sábado (21). Dessa forma, o descontentamento de Leclerc por perder a primeira posição no jogo de estratégia foi nítido com a fala pelo rádio: "Não sei como ele sai à frente", desabafou o jovem piloto logo em seguida ficar no retrovisor do alemão.

Em entrevista para David Coulthard ao fim da prova no Circuito de Marina Bay, Vettel contou que ficou surpreso.

“Me chamaram em cima da hora, eu pensei que era um pouco cedo. Então eu dei tudo na volta porque vi os carros na minha frente sem parar nos boxes, especialmente Lewis. Fiquei bastante surpreso uma volta depois de sair à frente. Na curva anterior, acho que na 21, recebi a ordem. Não sei se alguém tinha parado ou se a vantagem era grande o suficiente, mas para mim deu certo hoje.”

Quebrando a sequência de duas vitórias seguidas, Leclerc ficou em segundo, Max Verstappen em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Com isso, foi a primeira vez em Singapura que houve uma dobradinha.

Agora, a classificação do mundial de pilotos ficou assim ao término da 15ª etapa: