Lewis Hamilton a 14 pontos do paraíso

Longe de casa / A mais de uma semana / Milhas e milhas distante / Do meu amor / Será que ela está me esperando? / Eu Fico aqui sonhando / Voando alto / Tão perto do céu. A Música "A dois passos do paraíso" da banda Blitz simboliza bem o momento vivido por Lewis Hamilton neste final de semana. O piloto poderá conquistar o seu sexto título mundial no GP do México, no domingo.

Para chegar a esta marca, com 3 corridas de antecedência, o piloto britânico da Mercedes precisará fazer 14 pontos a mais que seu colega de equipe e único concorrente, Valtteri Bottas. Como nesse ano houve uma mudança na pontuação com o acrescento do ponto de bonificação pela volta mais rápida, Lewis Hamilton precisará sair do México com 78 pontos de diferença para seu rival na disputa, hoje é de 64 pontos. Vamos aos cálculos:

Existe apenas três posições que o piloto britânico poderá chegar com a possibilidade de sair com o título. Caso vença e obtenha melhor volta, Bottas só poderá ser quarto, sem essa gratificação, seu concorrente só poderá ser quinto; caso chegue em segundo lugar, Valtteri só poderá ser oitavo sem a recompensa do ponto; e caso chegue em terceiro, o piloto finlandês só poderia ser nono(com o ponto de volta mais rápida indo pro Lewis) ou décimo(sem a bonificação)

There are plenty of ways it could happen...



But if @LewisHamilton out-scores his team mate by 1️⃣4️⃣ points on Sunday, he'll become a six-time world champion 🏆#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/C2h5MbeV9q — Formula 1 (@F1) October 24, 2019

Perseguição aos recordes

O ex-piloto da Escuderia Ferrari, Benetton e Mercedes, hoje hospitalizado devido ao acidente de esqui em 2013, Michael Schumacher é o detentor de vários recordes da Fórmula 1, como número de vitórias, 81 no total; como também é o maior campeão, com sete títulos conquistados. Lewis Hamilton vem se aproximando dessas e outras marcas.

Com a possibilidade do hexacampeonato, Hamilton já teria a chance de igualar em títulos já em 2020, sem falar no número de vitórias, que hoje são 82. O piloto britânico vai quebrando recordes e se aproximando cada vez mais do topo em números.