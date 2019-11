A vitória de Verstappen e as surpresas do GP do Brasil

Em uma corrida com muitas surpresas, o holandês Max Verstappen garantiu sua terceira vitória no ano no GP do Brasil, ele largou da pole e venceu a sua corrida de número 8° na carreira. A surpresa ficou por conta do francês da Toro Rosso Pierre Gasly que conseguiu garantiu seu primeiro pódio na carreira chegando em P2. Lewis Hamilton fechou o pódio em P3. Carlos Sainz fez uma grande corrida largando em último e chegando em P4 e Kimi Raikkonen fecha o top 5. Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Perez e Danil Kvyat fecham o top 10.

Como foi a corrida

O domingo não foi feliz para Valtteri Bottas, depois de pressionar Leclerc por várias voltas o Finlandês teve problemas no motor e teve que abandonar a prova. Outro fator importante na corrida envolvendo as duas equipes foi a Ferrari, os pilotos Sebastian Vettel e Charles Leclerc disputavam posição e durante a tentativa de ultrapassagem Vettel acabou tocando em Leclerc que foi pra fora da pista e o Alemão teve seu pneu dianteiro danificado forçando o abandono dos dois pilotos da Scuderia Ferrari. No final da corrida a polêmica ficou por conta dos pilotos Lewis Hamilton e Alexander Albon, o piloto da Red Bull conseguiu se defender sua posição mais logo em seguida foi atrapalhado pelo Inglês e isso ocasionou várias perdas da posição inclusive o caso de possível infração de Lewis Hamilton está sendo investigado pela FIA e o resultado só sairá após a corrida.

Max Verstappen, o primeiro:

"Lewis foi muito rápido, então eu tive que continuar pressionando. Tivemos dois bons movimentos com ele, e dali em diante eu pude controlar a corrida."

Pierre Gasly, o segundo:

"Este é o meu primeiro pódio, com certeza nunca esquecerei. A Toro Rosso me deu um carro fantástico. Estou tão feliz que está um dia incrível!"

Lewis Hamilton, o terceiro:

"Jogamos tudo, mas eles foram mais rápidos do que nós nas retas. Não havia mais nada que pudéssemos fazer."

Como ficou a corrida: