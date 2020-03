Pela primeira vez na história, 500 Milhas de Indianápolis não serão disputadas em maio

Uma alteração marcante na história do automobilismo precisou ser feita como consequência da pandemia de coronavírus. As 500 Milhas de Indianápolis foram remarcadas. A decisão foi tomada com a direção do evento e com os gestores da Fórmula Indy. Anteriormente programado para o dia 24 de maio como parte da celebração do Memorial Day (feriado em homenagem aos soldados mortos em guerra), a 140ª edição do “Maior Espetáculo das Corridas” será realizada em 23 de agosto.

De acordo com o novo cronograma divulgado pelo site oficial da Fórmula Indy, os primeiros treinos serão realizados nos dias 13 e 14 de agosto (quarta e quinta), com a sexta-feira rápida em 15 de agosto e os treinos classificatórios no fim de semana (16 e 17 de agosto). A reunião de todos os pilotos e a sessão pública de autógrafos irão ocorrer no dia 22 de agosto, véspera da corrida. Em contrapartida, os shows programados para o fim de semana foram cancelados como adequação ao ajuste necessário. Com isso, o público fica sem os concertos de REO Speedwagon, Styx, Luke Bryan e Martin Garrix. Todos as atividades serão realizadas no Indianapolis Motor Speedway (IMS), como é tradição.

“O mês de maio em Indianápolis é minha época favorita do ano e, como nossos fãs, estou decepcionado por termos que remarcar as 500 Milhas. No entanto, a saúde e a segurança de nossos participantes e espectadores são nossa principal prioridade e acreditamos que adiar o evento é uma decisão responsável com as condições e restrições que estamos enfrentando. Continuaremos focando em maneiras de melhorar a experiência do cliente nos próximos meses e estou confiante de que daremos as boas-vindas aos fãs com instalações transformadas e um espetáculo global quando realizarmos a maior corrida do mundo”, disse o dono da Penske, Roger Penske.

Foto: Chris Owens/Indy

Além da remarcação das 500 Milhas, dois GPs programados para as semanas especiais em Indianápolis tiveram suas datas modificadas. A corrida em Mid-Ohio será no dia 9 de agosto, enquanto a corrida em Gateway vai acontecer em 30 de agosto. Além de Roger Penske, o presidente da equipe, Mark Miles, foi na mesma direção do seu chefe. Miles destacou que o evento remarcado para agosto amplia o agradecimento do Memorial Day aos profissionais de saúde que trabalharam para combater o quadro pandêmico.

“O fim de semana do Memorial Day sempre proporcionou aos fãs das 500 Milhas de Indianápolis uma oportunidade de homenagear os homens e mulheres que lutaram e se sacrificaram pela liberdade de nossa nação. Em agosto, também teremos uma oportunidade única e poderosa de honrar as contribuições e o heroísmo dos médicos, enfermeiros, socorristas e membros da Guarda Nacional que atuam na linha de frente da luta contra o Covid-19”, afirmou.