Lando Norris fala sobre os problemas da McLaren: "Não será um conserto simples"

O início de temporada não está sendo nada fácil para a McLaren. Tendo conquistado a quarta colocação no Mundial de Construtores do ano passado e também vencendo o GP da Itália, a espera era de um 2022 ainda mais forte da equipe que manteve sua dupla de pilotos.



Não foi o que vimos no Bahrein. A equipe já teve um qualify pra lá de frustrante, com apenas a 13º colocação para Lando Norris e a 18ª para Dani Ric. Na corrida ambos não conseguiram mudar muito a situação, passando a bandeira quadriculada em 15º e 14º, respectivamente.





Hard race, but we’re just getting started. I know we can get back to where we want to be. pic.twitter.com/BZ7Hmmzenf — Lando Norris (@LandoNorris) March 21, 2022

"Corrida difícil, mas estamos apenas começando. Sei que podemos voltar a estar onde queremos estar"



O piloto inglês falou sobre os problemas do carro:



"Não é algo simples de consertar. Em alguns momentos o balanço do carro é decente, o problema é que estamos mais lentos que a maioria das equipes. Não temos o downforce necessário, tanto na frente como atrás. Definitivamente tem algumas coisa que podemos tentar, adaptar e talvez mudar no carro que temos, para fazer com que funcione um pouco melhor, mas também não é algo tão simples", disse Lando.



GP da Arábia Saudita se aproxima



De olho na próxima corrida, que acontece já neste final de semana, Norris acredita que os problema não serão sanados com tanta rapidez.



"Isso tudo não é feito simplesmente de uma semana para a outra, assim como também deve ser mais demorado ainda para mudar. Nós só precisamos mesmo é entender o problema", completou.

Com os testes de Jeddah se aproximando, Norris acredita que algumas tentativas serão feitas logo no TL1.





"Tenho certeza que teremos algumas ideias diferentes para tentar coisas diferentes e entender melhor. Tentaremos tudo isso no treino de sexta. Talvez não seja um teste puro de volta rápida, mas sim um teste de entender o carro. Vamos ver se tem coisas que estão faltando em áreas que ainda não testamos por conta do nosso pouco tempo em pista nos testes do Bahrein". finalizou.

O GP da Árabia Saudita acontece nesse final de semana, entre os dias 25, 26 e 27.