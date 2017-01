Protótipos DPi, beneficiados com o BoP para as 24 horas de Daytona

Google Plus

Carros GT, também passar por ajuste de desempenho. (Foto: IMSA)

A IMSA, divulgou nesta sexta (20), o BoP, para a as 24 horas de Daytona. Como era esperado, o ajuste de desempenho, favorece sutilmente os protótipos DPi. As alterações foram em áreas extremamente importantes em um circuito como Daytona, capacidade de combustível e aerodinâmica.

O Nissan DPi, terá um aumento no RPM, beneficiando a aceleração. o protótipo vai ter um aumento de 5 litros, na capacidade do tanque de combustível. O Mazda, ganhou 2 litros a mais em seu tanque de combustível.

BoP para as 24 horas de Daytona.

Na parte aerodinâmica, todos protótipos DPi, receberam uma maior liberdade de configuração. Os Oreca 07 e Ligier JS P2017, vão competir com as mesmas configurações do WEC.

Entre os GTs, da classe GTLM, mais mudanças. A Ferrari 488 GTE, teve sua potência diminuída, além de alterações no ângulo da asa traseira. As mudanças aerodinâmicas também afetam BMW M6, Ford GT e Porsche 911 RSR.

A BMW perdeu 2 litros na capacidade do tanque de combustível. Ferrari e Ford, ganharam 2 litros. Porsche ganhou apenas 1 litro.

Já na classe GTD, todos os carros sofreram alterações, menos o BMW M6 GT3. O Acura NSX GT3 perdeu 20kg de peso mínimo, mas teve um aumento de 8 litros na capacidade de combustível, enquanto o Aston Martin V12 Vantage GT3 perde 10kg e ganhou um aumento de 0.8mm em seu restritor de ar.

O R8 LMS da Audi, teve uma redução de 1,0mm no restritor de ar, enquanto a Ferrari 488 GT3 recebeu 10kg de peso adicional, além de um ligeiro aumento na relação de RPM.

Lamborghini Huracan GT3 e Porsche 911 GT3 R, tiveram uma redução de 1.0mm em seus restritores de ar. Já o Lexus RC GT3, ganhou 1.0mm no restritor e 10kg de peso adicional.

O Mercedes-AMG GT3 terá uma redução de 1.5mm seu restritor de ar. Os protótipos Oreca 09 FLM, terão uma redução de 5 litros na capacidade, além de um restritor de abastecimento menor.