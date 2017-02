"É um dos melhores circuitos da Fórmula E", comenta Lucas di Grassi sobre Buenos Aires

(Foto: Audi Sport)

Depois das duas primeiras etapas da temporada, disputadas em Hong Kong e Marrakesh, ainda em novembro, a Fórmula E, volta com a etapa na Argentina.



O palco é Buenos Aires. A capital argentina é a única a receber uma etapa da categoria durante todas as três temporadas da curta história da Fórmula E. O traçado montado em Porto Madero, de 2.480 metros, traz a maior reta da temporada e é também o que mais oferece pontos de ultrapassagem.



"É um dos melhores circuitos da Fórmula E, sem dúvida", atesta Lucas di Grassi. Atual vice-campeão e vice-líder da competição, o piloto da ABT Schaeffler Audi Sport destaca que o objetivo é marcar o maior número possível de pontos e tentar superar, de alguma forma, a superioridade técnica dos carros da Renault e.Dams.



Entretanto, o paulistano destaca que sua equipe não parou de trabalhar no inverno europeu entre as etapas realizadas na África e na América do Sul. "O circuito parece bom para o nosso carro, e os nossos engenheiros passaram todo o inverno trabalhando em melhorias. Então, desenvolvemos vários detalhes no carro durante este intervalo", afirmou. "O maior desafio será o calor; de qualquer forma, acho que vai ser bom para a gente, porque o nosso conjunto vai muito bem em condições de corrida", acrescentou.



Com a ausência de Punta del Este no calendário da terceira temporada, Buenos Aires fica como sendo a prova mais "caseira" para di Grassi. "Enquanto a Fórmula E não corre no Brasil, a prova de Buenos Aires fica como sendo uma espécie de ‘corrida de casa’ para mim, porque vou ter o apoio da minha família, dos meus amigos e também dos fãs", declarou.



A programação da etapa, toda concentrada no sábado (18), inclui treinos livres, classificação e corrida. O canal Fox Sports 2 transmite a prova ao vivo a partir das 16h30 de sábado.