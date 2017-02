Protótipos DPi, mais lentos para às 12 horas de Sebring

(Foto: IMSA)

Depois de um desempenho dominante nas 24 horas de Daytona, os protótipos DPi, irão sofrer um corte de desempenho antes dos testes oficiais para às 12 horas de Sebring em março.

Tanto os Cadillac DPi-VR, Mazda RT24-P e Nissan Onrok, vão ter sua forças diminuídas. O Cadillac, vai ter seu restritor de ar reduzido em 1,5mm. Os demais protótipos, terão menos pressão de turbo em seus motores.

BoP atualizado.

A capacidade do tanque de combustível do Cadillac, também sofreu alteração. Serão sete litros a menos, além de um restritor de reabastecimento menor. A mudança também vale para o Nissan DPi e os LMP2. Nenhuma mudança de desempenho, foi feita nos LMP2. Todos os protótipos da classe P, vão correr com um novo kit aero, por conta das características do circuito.

Mudanças também na classe GTLM. O BMW M6, perdeu 10kg, mas também teve uma redução na pressão de turbo. Na GTD, o Acura NSX GT3 (-20kg), Ferrari 488 GT3 (+10) e Lexus RC F GT3 (+10kg). O Lamborghini Huracan GT3, teve um aumento no restritor de ar (+ 1.0mm) e o Lexus (+ 2mm). Os dois modelos também tiveram suas capacidades de combustível aumentadas. Além do peso extra, a Ferrari GT3, teve uma redução em seu turbo.