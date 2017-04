Vicente Orige leva Chevrolet à vitória no Velopark pela Copa Petrobras de Marcas

Orige liderou toda a prova (Fernanda Freixosa/Vicar)

O autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, recebeu neste sábado a primeira corrida da rodada dupla da etapa de abertura da temporada 2017 da Copa Petrobras de Marcas. O grande vencedor da prova realizada no circuito gaúcho de 2.278 metros foi o catarinense Vicente Orige. O piloto da JLM Racing (Chevrolet) largou na pole e conseguiu segurar a pressão do atual campeão da categoria, Nonô Figueiredo (Chevrolet), que ficou em segundo. Thiago Marques, da Toyota, completou o pódio.



"Desenvolvemos bem o carro, andamos sempre na frente durante os treinos. Assim como no classificatório, o carro estava bem regular na corrida. Não consegui abrir muita vantagem em relação ao Nonô Figueiredo, mas consegui controlar a pressão. A equipe está de parabéns. Para a segunda corrida muda bastante, com o lastro de 80 quilos e largando atrás devido ao grid invertido, o equilíbrio do carro muda um pouco. Mas vamos fazer algumas mudanças para conseguir uma boa colocação e deixar o Velopark na liderança", comentou Orige, lembrando o lastro de sucesso que acompanha os oito primeiros colocados no campeonato - sendo 80 para o líder, 70 para o segundo, 60 para o terceiro, 50 para o quarto, 40 para o quinto, 30 para o sexto, 20 para o sétimo e 10 para o oitavo.



Segundo colocado na prova, Nonô Figueiredo elogiou a disputa com Orige. "A expectativa de como o carro se comportaria era muito grande. Fizemos só um treino e estava preocupado com a confiabilidade do carro na primeira corrida e esse foi o nosso foco. Tentei pressionar o Vicente para ver se ele facilitava a ultrapassagem, mas ele pilotou muito bem. Não podíamos pensar em um começo de ano melhor", comentou Nonô. No ano passado, Vicente Orige e Nonô também fizeram dobradinha na primeira corrida realizada no Velopark.



Thiago Marques, terceiro colocado na prova, ficou feliz pelo resultado e o trabalho realizado pela equipe sem realizar testes antes da etapa. "Chegamos cru para desenvolver o carro, mas foi uma corrida boa. Saio daqui feliz e com a sensação de dever cumprido. Com o lastro de 60 quilos vamos perder um pouco de competitividade, mas vamos tentar chegar entre os primeiros", destaca o piloto do Toyota Corolla #1.



Marcas Trophy



A Copa Petrobras de Marcas terá um campeonato à parte nesta temporada, que premiará os pilotos estreantes na categoria. Na primeira corrida de 2017, o lugar mais alto do pódio do Marcas Trophy foi de Enzo Bortoleto, que terminou a prova na quinta colocação geral, com Marcio Basso em segundo, e Roberto Hofig, terceiro.



"Estou feliz em disputar esse campeonato paralelo e já começar pontuando. Tivemos pouco tempo para conhecer o carro e tivemos alguns problemas durante os treinos. Agora inverte o grid e tem o lastro extra de 40 quilos. Nunca andei com esse peso a mais no carro. Espero dar o meu melhor, estou me adaptando a cada volta na pista", afirma Bortoleto, que comanda na categoria um Ford Focus.



A segunda corrida da etapa de abertura da Copa Petrobras de Marcas no Velopark será realizada neste domingo, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo EIMAXX 2.



Veja como ficou a classificação final da primeira corrida da Copa Petrobras de Marcas:

1) 43 Vicente Orige (Chevrolet Cruze) -

2) 11 Nonô Figueiredo (Chevrolet Cruze) - a 0s603

3) 1 Thiago Marques (Toyota Corolla) - a 13s882

4) 36 Pedro Boesel (Chevrolet Cruze) - a 24s612

5) 85 Enzo Bortoleto (Ford Focus) - a 26s577

6) 27 Renan Guerra (Chevrolet Cruze) - a 27s661

7) 28 Carlos Souza (Chevrolet Cruze) - a 29s252

8) 57 Felipe Tozzo (Toyota Corolla) - a 41s173

9) 12 Marcio Basso (Chevrolet Cruze) - a 41s406

10) 6 Roberto Hofig (Ford Focus) - a 2 voltas

11) 33 Patrick Choate (Toyota Corolla) - a 3 voltas

12) 66 Enrico Bucci (Ford Focus) - a 5 voltas

Não completou 75% da corrida

13) 74 O. Santos/L. Santos (Toyota Corolla)

*Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas





Grid de largada para a Corrida 2:

1) 57 Felipe Tozzo (Toyota Corolla)

2) 28 Carlos Souza (Chevrolet Cruze)

3) 27 Renan Guerra (Chevrolet Cruze)

4) 85 Enzo Bortoleto (Ford Focus)

5) 36 Pedro Boesel (Chevrolet Cruze)

6) 1 Thiago Marques (Toyota Corolla)

7) 11 Nonô Figueiredo (Chevrolet Cruze)

8) 43 Vicente Orige (Chevrolet Cruze)

9) 12 Marcio Basso (Chevrolet Cruze)

10) 6 Roberto Hofig (Ford Focus)

11) 33 Patrick Choate (Toyota Corolla)

12) 66 Enrico Bucci (Ford Focus)

13) 74 O. Santos/L. Santos (Toyota Corolla)