Marcelo Hahn e Allam Khodair estreiam no International GT Open com Mercedes AMG GT3

(Divulgação)

Campeões sul-americanos de GT em 2013, Marcelo Hahn e Allam Khodair vão agora tentar conquistar a Europa. A bordo do novíssimo Mercedes AMG GT3 patrocinado pela Blau Farmacêutica, a dupla brasileira estreia neste final de semana na disputa do International GT Open. A abertura da competição, que conta com sete etapas no velho continente, será no autódromo de Estoril, em Portugal.



"Estamos muito ansiosos por esta estreia. Fizemos alguns treinos com o carro e ficamos impressionados com as respostas que ele dá, principalmente nas freadas. Entramos nesta disputa para ganhar e estamos certo de que a reedição dessa dupla vencedora alcançará muitas conquistas mais uma vez", disse Marcelo Hahn.



Allam Khodair, que também compete na Stock Car Brasil, aposta no entrosamento da dupla para buscar mais um título: "Eu e o Marcelo corremos em dupla desde 2008, no GT Brasil. É com certeza a mais longa parceria das categorias ‘PRO-AM’ brasileiras e uma das mais longas do mundo também. Construímos nossa carreira dentro da pista juntos e este é mais um importante passo na história dessa dupla. Estou confiante também porque somos dois pilotos competitivos a bordo de um carro que realmente me impressionou".



Além da Mercedes AMG GT3 da dupla brasileira, o International GT Open ainda conta com um grid de quase 30 máquinas potentes, como Lamborghinis, Ferraris, Porsches, BMW, Aston Martin e outras marcas. Ao todo 10 montadoras estão reunidas na competição que passa por autódromos clássicos da F1, como Spa-Francorchamps (Bélgica), Paul Ricard (França), Silverstone (Inglaterra), Monza (Itália), Hungaroring (Hungria) e Barcelona (Espanha).



No autódromo de Estoril, a programação do final de semana de abertura da competição começa na quinta-feira, com ensaios às 9h, 11h, e 13h20. Na sexta, começam os treinos livres (6h30 e 11h).



Já o sistema de rodada dupla da competição funciona da seguinte maneira: no sábado, 5h40, acontece a tomada classificatória que define o grid da primeira corrida. Os carros alinham para a disputa pouco depois, às 11h15. Já no domingo, um novo quali, marcado também para 5h40 aponta os carros para a segunda prova, com largada prevista para as 9h15.



*Horários de Brasília