Christian Hahn estreia no Euroformula Open em Portugal

(Foto: Divulgação)

Christian Hahn inicia neste final de semana o maior desafio de sua curta carreira no automobilismo. O piloto estreou no automobilismo em 2014 vai iniciar a sua primeira temporada internacional competindo no Euroformula Open, competição que tem início neste final de semana, no autódromo de Estoril, em Portugal.



"Depois de alguns treinos, estou bastante ansioso para a primeira etapa do campeonato. Os testes que eu fiz foram bastante positivos. Ainda preciso me ajustar ao setup do carro, mas estamos indo no caminho certo e acredito que podemos evoluir bastante ao longo do campeonato", disse o piloto que neste ano também acelerou no Toyota Racing Series.



Em sua primeira investida no velho continente, Christian contará com o apoio do experiente piloto brasileiro Alan Hellmeister, que irá atuar como coach do piloto de 18 anos. Christian irá acelerar pela Drivex, equipe espanhola fundada pelo ex-F1 Pedro De La Rosa.



A Euroformula Open é considerada uma das principais portas de entrada para quem sonha em, um dia, alcançar a F1. Nico Rosberg, atual campeão mundial, passou pela categoria em 2004, quando ela ainda se chamava F3 Espanhola. O brasileiro com maior destaque na competição até hoje é Ricardo Maurício, que ficou com o título em 2003.



As atividades de pista da etapa de Estoril, que abre o campeonato de 2017, tem início na quinta-feira, com três ensaios marcados para as 5h, 10h e 12h. Na sexta começam os treinos livres. O primeiro às 5h40 e o segundo às 10h10. A tomada classificatória da primeira corrida acontece no sábado, às 5h. Já a largada da prova é pouco depois, às 10h15.



No domingo, às 5h, acontece a classificação da prova que fecha o final de semana. A disputa será às 8h15.