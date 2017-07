José Duarte celebra pódio pelo SuperBike Brasil em Interlagos

(Sampafotos)

O piloto José Duarte, conseguiu seu terceiro pódio consecutivo na temporada 2017 do SuperBike Brasil na categoria SuperSport 600cc. Mantendo uma incrível média de um pódio por corrida, o competidor da Honda Alex Barros #97 também tem demonstrado forte evolução em seu tempo de volta no traçado do autódromo de Interlagos (SP), palco da terceira etapa da competição, disputada na tarde deste domingo (25).

Seguindo a meta de "um dia de cada de vez", o jovem piloto está conquistando importantes pontos no campeonato. Depois de um quinto e um quarto lugares nas etapas iniciais, o cearense subiu mais um degrau, e conquistou o terceiro lugar, além de estabelecer como seu recorde de pista a marca de 1min42,186s.

“Conseguimos um acerto muito bom no classificatório, mas na corrida não funcionou como esperávamos e tive algumas dificuldades. No final, com o procedimento de Safety Car, consegui ficar mais próximo dos ponteiros e estou muito feliz com este terceiro lugar. Para o campeonato foi um resultado muito importante. A evolução é nítida a cada etapa e toda a equipe está de parabéns. Agradeço muito o trabalho de todos, ao Alex (Barros) e aos meus patrocinadores”, comemorou o piloto do Ceará, que está em quinto na tabela, com 40 pontos, porém mais próximo da pontuação dos três primeiros.

Confira os 10 mais bem classificados na Categoria SuperSport 600cc:

01) 77-Lucas Torres (P), 14 voltas em 30min20s895

02) 29-Sebastian Salom (P)

03) 97-José Duarte (P)

04) 23-Ives Moraes (P)

05) 7-Lucas Dezeró (P)

06) 56-Julio Cesar B. Fortunato (P)

07) 9-Andre Verissimo (P)

08) 117-Dudu Costa Neto (P)

09) 8-Daniel Gurgel (P)



Confira a classificação do campeonato na categoria SuperSport600cc

01) 28-Pedro Sampaio, 51

02) 77-Sebastian Salom, 47

03) 22-Alex Schultz, 41

03) Lucas Torres, 41

05) 97-José Duarte, 40

06) 7-Lucas Dezero, 31

07) 9-André Veríssimo, 29

08) 56-Julio Cesar Fortunato, 25

09) 110-Dudu Costa Neto, 21

10) 82-Gerson Campos, 13