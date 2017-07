Volkswagen/Man é bicampeã de montadoras pela Copa Truck

(Rodrigo Ruiz/MF2)

Com os 77 pontos acumulados na rodada dupla deste domingo em Fortaleza, a Volkswagen ultrapassou a Mercedes-Benz, conquistou a Copa Nordeste e chegou ao segundo título de montadoras do primeiro ano da Copa Truck. A marca já havia dominado a Copa Centro-Oeste, realizada em Goiânia e Campo Grande, mas chegou à capital cearense em desvantagem de quatro pontos para a Mercedes-Benz, que havia deixado Caruaru na ponta da tabela. Superados na reta final, os trucks da estrela de três pontas terminaram com o vice-campeonato.

Curiosamente, a Volkswagen-Man livrou no Nordeste a mesma diferença de 12 pontos sobre o segundo colocado no Centro-Oeste. No Ceará, foram 157 pontos contra 145, diante dos 164 a 152 que impôs à Iveco ao final das corridas em Campo Grande. Para a Mercedes-Benz, no entanto, sobrou a confiança de ter totais condições de reverter o quadro na Copa Sudeste, marcadas para Curvelo (15 de outubro) e São Paulo (3 ou 17 de dezembro). Em sua primeira participação efetiva na Copa Truck, a fábrica já conquistou uma colocação honrosa, sugerindo uma disputa acirrada com a Volkswagen-Man no Portal do Cerrado, como é conhecido o pequeno município mineiro, e em Interlagos, a capital do automobilismo brasileiro. No entanto, o intervalo para as próximas corridas dará a todos a chance de trabalhar no desenvolvimento dos trucks e entrar na briga pelo título.

A classificação final do campeonato de montadoras da Copa Nordeste:

1 – Volkswagen-Man, 157 pontos

2 – Mercedes-Benz, 145

3 – Iveco, 129

4 – Volvo, 56

5 – Ford, 54

6 – Scania, 52