Bruno Baptista aponta pneus como grande desafio, na Hungria pela GP3

O brasileiro Bruno Baptista, de 20 anos, encara neste final de semana (dias 29 e 30) a quarta etapa da temporada 2017 da GP3 Series no circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria. Após enfrentar alguns problemas na etapa passada, em Silverstone (Ing), o piloto e a equipe Dams trabalharam forte para brigarem por seus primeiros pontos.

Nesta sexta-feira (28), os pilotos da categoria terão o primeiro treino livre, a partir das 12h50 (de Brasília). No sábado, será a vez do classificatório (4h45 de Brasília) e a primeira corrida, com largada às 12h35 (de Brasília). No domingo, a segunda bateria da rodada dupla começa às 4h10 (de Brasília). O grid será definido pela ordem de chegada na corrida 1, com os oitos primeiros invertidos. Pela programação, o canal SporTV exibe a primeira prova em VT no sábado às 16h35 e, no domingo, transmite a segunda corrida ao vivo.

Para Baptista, o principal desafio da temporada tem sido os pneus. “O maior desafio sempre vai ser o pneus. Eles são o grande segredo da categoria. Aquecê-los do modo certo é muito difícil”, explica o piloto paulista.

No mês passado, Bruno esteve em Hungaroring e realizou testes com o carro da GP3. A pista de 4.381 km e 14 curvas também será palco neste final de semana do GP da Hungria de F-1.

“É um traçado difícil e muito técnico, mas eu gosto bastante. Eu e a equipe trabalhamos duro nas últimas semanas para ter o máximo de desempenho em Budapeste. Minha expectativa é positiva e confio muito no trabalho da Dams. Tenho certeza de que iremos melhorar o nosso rendimento”, completa o brasileiro.

Confira a programação da 4ª etapa da GP3 Series em Hungaroring (horários de Brasília):

Sexta-feira, 28

12h50 às 13h35 – Treino Livre

Sábado, 29

4h45 às 5h15 – Classificatório

12h35 às 13h20 – Corrida 1 (22 voltas ou 40 minutos)

Domingo, 30

4h10 às 4h45 – Corrida 2 (17 voltas ou 30 minutos)

Classificação da temporada – após três etapas (Top-10):

1)George Russel, 92

2)Anthoine Hubert, 57

3)Nirei Fukuzuni, 54

4)Jack Aitken, 52

5)Alessio Lorandi, 51

6)Giuliano Alesi, 43

7)Arjun Maini, 36

8)Dorian Boccolacci 26

9)Raoul Hyman, 25

10)Niko Kari, 20