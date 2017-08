Felipe Fraga e Átila Abreu vencem na estreia da Stock Car no Velo Città

Felipe Fraga (Fernanda Freixosa/Vicar)

Se uma pista estreia no calendário da Stock Car, pode apostar que Felipe Fraga será um dos destaques. Depois de vencer na inauguração do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), no ano passado, o piloto da Cimed Racing Team contou com a sorte na escolha de estratégia de parada para reabastecimento e conquistou sua terceira vitória na temporada, a 12ª na carreira, na primeira corrida da principal categoria do automobilismo brasileiro no autódromo Velo Città. Cacá Bueno e Vitor Genz completaram o pódio da Corrida 1 no Velo Città.

Já na Corrida 2, Átila Abreu foi o destaque. O final de semana foi de emoções distintas para o piloto da Shell Racing. Ele fez a pole para a primeira corrida, mas um toque durante a prova tirou a chance de brigar pela vitória e o dono do carro #51 finalizou na décima posição. A falta de sorte acabou se convertendo em um bom resultado para o piloto. A posição de chegada o fez largar na frente na segunda prova devido ao grid invertido e desta vez, sem incidentes, conseguiu vencer pela primeira vez na temporada. O líder do campeonato, Daniel Serra, e Gabriel Casagrande completaram o pódio.

Corrida1

Partindo da terceira posição do grid, Felipe Fraga ultrapassou Daniel Serra na largada e assumiu a liderança da corrida após Átila Abreu ter um pneu furado por um toque do vencedor. O piloto entrou para realizar o reabastecimento logo que a janela de pit stops se abriu e ao mesmo tempo o carro de segurança entrou na pista, impossibilitando que os adversários diretos pudessem realizar a parada obrigatória na volta seguinte. “A gente tinha carro para ganhar a corrida, mas acertamos a estratégia em cheio. A luz do carro de segurança acendeu logo quando eu entrei para o pit stop, mas foi bom porque consegui poupar push e pneu par a segunda corrida. A sorte está ventando para o nosso lado”, comentou Fraga.

A participação do chefe de equipe da Cimed Racing, Willian Lube, também foi importante para Cacá Bueno chegar na segunda colocação depois de largar em 13º.“A equipe foi muito bem, meu chefe de equipe me alertou sobre a chance de ter carro de segurança, não era meu momento de parada, e fiz meu pit stop. A gente ainda errou porque deveríamos ter colocado mais combustível porque pouca gente entrou. Largar em 13º e chegar em segundo é melhor do que eu posso imaginar”, explicou Cacá.

Terceiro colocado na prova, Vitor Genz largou em 21º e foi um dos competidores que mais conquistou posições ao acertar a estratégia. “A gente está batalhando bastante para uma boa posição de largada, mas temos um bom ritmo de corrida. Estávamos no lugar certo”, disse Genz.

Veja como terminou a Corrida 1:

40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 25 voltas em 42min11s051 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 1s856 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 3s122 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - a 4s248 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 5s367 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 6s465 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - a 9s158 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - a 9s545 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 9s855 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 10s143 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 10s791 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 11s618 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 17s769 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 21s462 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 21s966 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 35s037 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 36s520 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 42s817 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 53s865 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 57s047 70 Diego Nunes (HERO Motorsport) - a 1min10s351 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - a 1min11s818 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 1min24s102 188 Beto Monteiro (Scuderia Colón) - a 1 volta 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 4 voltas

Não completaram 75% da prova:

30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) 44 Betinho Valério (HERO Motorsport) 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) 65 Max Wilson (RCM Motorsport) 80 Marcos Gomes (Cimed Racing)*

* Excluído por atitude antidesportiva

Corrida 2:

Com a vitória na prova que fechou o final de semana em Mogi Guaçu (SP), Átila chegou a 209 pontos e tomou a terceira posição no campeonato de Max Wilson. “Estava muito confiante para a corrida, mas a batida fez com que o mundo desmoronasse na minha frente. Eu estava bravo e a equipe me pediu calma, para focar na segunda prova. Primeira vez que acontece do mesmo piloto largar na pole nas duas corridas. Aproveitei que ainda tinha pneus bons e botões de ultrapassagem para segurar o Serrinha. A vitória veio de uma maneira inusitada, nem os melhores roteiristas poderiam imaginar isso. Fizemos bons pontos para o campeonato. Não posso reclamar do que aconteceu”, explicou Átila.

Segundo colocado na prova, Daniel Serra comemorou o pódio que garantiu bons pontos na liderança da competição. “Era um final de semana que tinha tudo para ser muito bom se tudo ocorresse normalmente. Conseguimos salvar alguns pontos na segunda corrida, a diferença caiu um pouco para o Thiago, mas o que importa é que a gente está com o carro rápido, o que me deixa confiante”, destaca o piloto da Eurofarma RC.

Vencedor de uma das provas em Curvelo, Gabriel Casagrande ficou satisfeito com o desempenho do carro na rodada dupla do Velo Città. “Foi o que a gente conseguiu fazer. Um enrosco no nosso pit stop nos deixou com alguns pontos a menos, mas também não seria muito diferente. O desempenho no final de semana foi sensacional”.

Confira como ficou o resultado final da segunda corrida no Velo Città:

51 Átila Abreu (Shell Racing) - 27 voltas em 42min15s424 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - a 0s824 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 11s889 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - a 12s395 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 23s949 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 26s999 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - a 29s126 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 30s533 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 33s224 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 34s817 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 35s235 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 40s151 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 41s821 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 42s525 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 43s071 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - a 43s165 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 46s238 70 Diego Nunes (HERO Motorsport) - a 47s154 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 51s838 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 57s903 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 58s904 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 1min18s573 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 7 voltas

Não completaram 75% da prova:

31 Marcio Campos (Blau Motorsport) 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team)* 44 Betinho Valério (HERO Motorsport) 65 Max Wilson (RCM Motorsport) 188 Beto Monteiro (Scuderia Colón)**

*Punido por atitude antidesportiva, largará em último na próxima corrida

** Excluído por irregularidade no pit stop

Classificação do campeonato: