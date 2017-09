Toyota inicia conversas com Alonso para Le Mans 2018

(Foto: Divulgação)

Toyota e Fernando Alonso iniciaram conversas, para uma eventual participação nas 24 Horas de Le Mans em 2018. De acordo com o diretor técnico da Toyota, Pascal Vasselon, o diálogo com o espanhol é mais do que natural, devido ao seu elevado nível técnico.

"Estamos sempre interessados ​​em falar com os melhores pilotos. Tenho um bom relacionamento com Fernando, mas não podemos dizer nada mais do que isso, porque tudo está aberto no momento" Disse o dirigente em entrevista ao site motorsports.com. Um eventual cancelamento do programa da Toyota no WEC, deve ser conhecido somente em Outubro.

Alonso esboçou inúmeras vezes que deseja conquistar a tríplice coroa do automobilismo (Le Mans, Indianápolis e Mônaco). Caso aceite o convite da prova, poderia perder o GP de Mônaco. O diretor da McLaren Zak Brown, afirma que mantém conversas com Alonso sobre Le Mans, e poderia sim liberar o piloto nas circunstâncias certas.

A Toyota também afirmou que não terá um terceiro carro em Sarthe, o que dá de entender que um dos seus seis pilotos iria “sobrar” para o próximo ano.