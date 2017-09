Jaguar Racing confirma Nelson Piquet Jr como seu novo piloto

(Foto: Divulgação)

A Panasonic Jaguar Racing anunciou nesta quinta-feira, 21, o brasileiro Nelson Piquet Jr. como novo piloto da quipe. Piquet Jr. une-se a Mitch Evans e Ho-Pin Tung na Panasonic Jaguar Racing para a segunda temporada da equipe na Formula E. A chegada do brasileiro coloca a equipe numa posição fortalecida nesta quarta temporada já nas provas de teste em Valência, Espanha, no mês que vem.

Nelson Piquet Jr. disse:“É uma grande honra estar na Panasonic Jaguar Racing. A Jaguar tem tanta história nos esportes de motor que estar nessa equipe me deixa honrado e empolgado. O comprometimento da marca com o esporte é inspirador e estou ansioso pelo começo da temporada”.

Mitch Evans disse: “Depois de uma temporada tão boa, é fantástico continuar com a Panasonic Jaguar Racing nesta quarta temporada. Como um time, estamos indo na direção certa e mal posso esperar pela primeira corrida em Hong Kong”.

O anúncio foi feito pela Jaguar no evento ao vivo RE:CHARGE, que apresentou também o carro da temporada. O piloto reserva e vencedor de Le Mans LMP2, Ho-Pin Tung, esteve com os apresentadores Amanda Stretton e George Lamb para mostrar o Jaguar I-TYPE 2. Com um design dinâmico e novo, além de significativa evolução técnica, o Jaguar I-TYPE 2 começa o próximo ciclo revolucionário da Panasonic Jaguar Racing.

O Jaguar I-TYPE 2 chega poucos dias depois de a Jaguar Racing ter anunciado que lançará o Jaguar I-PACE eTROPHY, a primeira série internacional de corridas de veículos totalmente elétricos do mundo para carros de produção. Esse campeonato já está fazendo história para dar apoio à Formula E, e começará no fim de 2018, reforçando o compromisso da Jaguar de longo prazo com o desenvolvimento de baterias premium para veículos elétricos.

Após o anúncio da GKN como Parceiro Oficial, a equipe também recebe Viessmann, líder em energia industrial e sistema de arrefecimento que vai ajudar a elevar a tecnologia e performance da equipe.

James Barclay, diretor da equipe Panasonic Jaguar Racing, comentou: “Estamos muito empolgados por ter Nelson conosco nessa temporada. Mitch foi um atleta excepcional na temporada passada, com ótima performance em qualificatórias e nas próprias corridas. Com o novo piloto no nosso line-up estamos confiantes de que seremos uma equipe ainda mais forte e desafiaremos as demais equipes, competindo pelos pontos do campeonato. Aprendemos muito na terceira temporada e a equipe trabalhou muitíssimo nos últimos meses para focar em design e desenvolvimento do novo Jaguar I-TYPE 2.”

(Foto: Divulgação)

Barclay também disse: “Também estamos felizes em receber GKN e Viessmann na família Panasonic Jaguar Racing. Para otimizar rendimento, estamos com os melhores parceiros, por isso ter GKN e Viessmann, líderes em suas respectivas áreas, nesta quarta temporada.”

Craig Wilson, diretor de corrida da Panasonic Jaguar Racing, disse: “Sabíamos que íamos aprender muito desde a primeira temporada. Juntamos informação e conhecimento que foram muito benéficos para o desenvolvimento do Jaguar I-TYPE 2, como melhorias em peso, equilíbrio e eficiência. Também pudemos melhorar nossa equipe, por exemplo com a chegada do gerente técnico de corrida, Phil Charles. Estamos ansiosos pelos testes em Valência, onde teremos as primeiras indicações dos nossos avanços em comparação com as demais equipes, e pôr o Jaguar I-TYPE 2 para correr em Hong Kong em Dezembro”.

O show feito para apresentar Nelson Piquet Jr., novos parceiros e o o Jaguar I-TYPE 2será parte de uma série de shows ao longo da temporada para falar com os fãs e gerar audiência para o esporte.

A Panasonic Jaguar Racing também continua com a próxima fase da sua pioneira parceria com a banda Gorillaz, que visa a inspirar jovens e contratar novos engenheiros eletrônicos para a Jaguar. No começo de setembro, a Jaguar Land Rover fez sua primeira contratação por meio da parceria.

Siga a @JaguarRacing e a Panasonic Jaguar Racing, que retorna às ruas na primeira corrida da quarta temporada da Formula E em Hong Kong, dias 2 e 3 de dezembro.