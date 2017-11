Daniel Serra conquista pole em Goiânia pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

Grid definido para a Goiânia 500, a 11ª e penúltima etapa da temporada, e a última rodada dupla do ano na Stock Car. Pela quarta vez na atual disputa, Daniel Serra larga na frente. O piloto da Eurofarma-RC foi o último dos seis pilotos classificados no Q3 a ir para a pista e marcou 1min24s270, desbancando por 65 milésimos de segundo o campeão de 2015 Marcos Gomes.



“A meta era fazer a pole”, destacou Daniel. “Tenho que agradecer a equipe, que tem feito um trabalho muito legal durante o final de semana”, disse, antes de lembrar que não completou tantas voltas durante os treinos sob uma condição que não fosse de chuva.



“Tivemos pouco tempo de pista seca: eu só andei assim no primeiro treino e depois choveu. Hoje consegui dar uma volta no seco e depois choveu de novo. Mesmo assim, pude ver que eu tinha um dos melhores acertos que usei na temporada. Para a classificação o tempo mudou, a pista esquentou e a equipe conseguiu me dar um carro muito bom e competitivo. Estou muito feliz”, resumiu. E mais uma vez, levou o troféu Pole Position HERO ao lado de seu filho Lucas.



Companheiro de equipe de Serra, Ricardo Maurício larga em terceiro com um tempo apenas 80 milésimos de segundo pior que o da pole, com Ricardo Zonta em quarto e o adversário mais próximo de Serrinha na luta pelo título, Thiago Camilo, sai da quinta posição. O surpreendente português António Félix da Costa sai em sexto, tendo passado ao Q3 em sua primeira classificação na Stock Car.



Apesar da chuva que caiu durante o treino livre da manhã deste sábado (18) em Goiânia, a temperatura subiu e a pista secou-se por completo para a classificação disputada no início da tarde. E já começou reservando algumas surpresas: Cacá Bueno e Átila Abreu, por exemplo, ficaram de fora já na primeira parte da sessão, quando Diego Nunes foi o mais rápido.



No Q2, os quinze melhores voltaram à pista para tentar passar ao Q3. Passaram Daniel Serra, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, o estreante António Félix da Costa e Marcos Gomes. Em ordem inversa, eles foram à pista. O português, que faz sua primeira corrida pela HERO após duas participações na Corrida de Duplas (em 2015 e 2016) como convidado de Allam Khodair, foi o melhor piloto do time neste sábado e vai largar em sexto. Denis Navarro, Rubens Barrichello, Max Wilson e Galid Osman fecham os dez primeiros do grid.



A largada da primeira corrida da Goiânia 500 acontece neste domingo (19) às 13 horas; a segunda corrida começa às 14h10 e ambas terão transmissão ao vivo pelo SporTV.



Classificação - Grid de Largada Goiânia 500:

1. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:24.270

2. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1:24.335 (0.065)

3. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1:24.350 (0.080)

4. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1:24.357 (0.087)

5. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:24.360 (0.090)

6. 444 Felix da Costa (Hero Motorsport) - 1:24.446 (0.176)

Fora no Q2 (Mais rápido: Daniel Serra)

7. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - 1:24.413

8. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:24.446

9. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - 1:24.451

10. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - 1:24.456

11. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:24.503

12. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - 1:24.506

13. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 1:24.528

14. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:24.590

15. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - 1:24.654

Fora no Q1 (Mais rápido: Diego Nunes)

16. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - 1:24.430

17. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 1:24.439

18. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:24.454

19. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - 1:24.545

20. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - 1:24.558

21. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - 1:24.598

22. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - 1:24.604

23. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:24.622

24. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - 1:24.628

25. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:24.629

26. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:24.740

27. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - 1:24.847

28. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:24.866

29. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - 1:25.154

30. 9 Guga Lima (Bardahl (Hot Car) - 1:25.265

31. 188 Beto Monteiro (Mico's Racing) - 1:26.191

32. 555 Renato Braga (Mico's Racing) - 1:27.209

Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas



PROGRAMAÇÃO:

Domingo, 19 de novembro

08h25 - Largada (Corrida 2) Campeonato Brasileiro de Turismo

10h00 – Largada Mercedes-Benz Challenge

11h00 - 12h00 – Visitação aos boxes e Volta Rápida na Pista

13h00 – Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 – Largada (Corrida 2) Stock Car

15h35 – Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas