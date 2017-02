Mercedes apresenta W08 para temporada de 2017 da Fórmula 1

XPB Images

A Mercedes não quis saber de esperar o horário para o lançamento formal do seu novo bólido, e fez questão de divulgar diversas imagens do carro em ação no circuito de Silverstone ao comando de Lewis Hamilton, que já foi para pista com o seu novo capacete pintado pelo brasileiro .Raí Caldato

O W08 mantém o bico 'cobra' de seu antecessor, diferente dos outros carros que foram apresentados até o momento, o W08 trouxe uma 'barbatana de tubarão' discreta. O pêndice, remete ao W01 de 2010 que utilizou uma 'barbatana de tubarão' discreta em comparação com os outros carros. Com a barbatana discreta podemos pensar que a equipe alemã tenha feito um belo trabalhado na parte traseira do carro ou tenha feito como a Red Bull e a Mclaren nos últimos anos, trabalhado com o assoalho mais alto na parte traseira em relação à dianteira para assim quebrar o efeito do a turbulento sob a traseira do carro.

Outra novidade no carro, mas que após as imagens divulgadas todos já sabiam que iria acontecer, foi a pequena mudança na pintura com alguns detalhes em verdes e azul nas lateiras. A equipe de Brackley também soube aproveitar as novas tecnologias para transmissões ao vivo e apresentou o novo carro em vídeo 360° no intuído de fazerem com que os fãs se sentissem dentro dos boxes junto do W08 Hybrid.

A Mercedes que com esse novo bólido espera continuar dominando a Fórmula 1, como tem feito desde 2014 quando a nova era dos motores V6 foi introduzida na categoria.

Veja mais imagens do Mercedes AMGF1 W08 Hybrid: