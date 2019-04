Andy Murray vence Milos Raonic e avança às semis em Madri

Antes mesmo da partida contra Andy Murray, nesta sexta-feira, o canadense Milos Raonic, número seis do ranking mundial, anunciava sua desistência do Masters 1000 de Roma, na semana que vem, devido a uma lesão no pé esquerdo, que refletiu no jogo contra o britânico. Murray aproveitou bem as chances e venceu o canadense em 1h41.

Raonic e Murray haviam se enfrentado cinco vezes antes deste confronto, com vantagem do canadense que tinha três vitórias. No primeiro set, o britânico contava com as longas trocas, enquanto Milos tentava fugir de seu backhand e aprofundar as bolas. A diferença do set veio nos erros não forçados: 17 do canadense contra apenas quatro de Murray, que quebrou uma vez o saque do adversário e venceu por 6/4.

O segundo set seria parecido, mas um pouco mais difícil. A lesão de Raonic começava a encomodar mais, e Murray percebia isso. Tentando arriscar mais para encurtar os pontos da partida, o canadense fez mais 15 erros não forçados, contra apenas quatro de Murray, novamente. Quebrando o serviço do adversário no 12° game, o britânico fechou o jogo com as parciais de 6/4 e 7/5.

Andy Murray avança agora para as semi-finais do Mutua Madrid Open, e aguarda o vencedor do confronto entre o japonês Kei Nishikori e o espanhol David Ferrer. Contra Nishikori, Murray tem retrospecto positivo, com três vitórias em quatro jogos. Já contra o espanhol, o confronto é mais equilibrado, ainda com vantagem do britânico, que venceu nove e perdeu seis.