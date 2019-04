Wawrinka surpreende Nadal em sets diretos e encara Federer na semifinal do Masters 1000 de Roma

Nesta sexta-feira (15), o suíço Stan Wawrinka venceu Rafael Nadal da Espanha por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Suíça avançou à semifinal do Masters 1000 de Roma e enfrenta o segundo cabeça-de-chave da competição, Roger Federer da Suíça, que mais cedo ganhou do tcheco Tomas Berdych, cabeça-de-chave número seis do torneio.

Federer vem de ótima campanha, vencendo o uruguaio Pablo Cuevas na estreia em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/4. Em seguida, bateu o 15º cabeça-de-chave da competição, o sul-africano Kevin Anderson.



Para chegar às quartas-de-final, o cabeça-de-chave número quatro não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Estreou com vitória fácil diante do turco Marsel Ilhan por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/0. Ontem, bateu o norte-americano John Isner em sets diretos por duplo 6/4.



Já o sétimo cabeça-de-chave do torneio chegou à fase de quartas-de-final passando de bye a primeira rodada. Em sua estreia, ganhou do argentino Juan Monaco por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/3 e 6/2. Ontem, derrotou o jovem austríaco Dominic Thiem em dois sets: 6/4 e 7/6.



Este foi o 14º encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Anteriormente, Nadal possuía um retrospecto positivo de 12 vitórias contra apenas uma do suíço. Essa aconteceu justamente no último jogo entre os dois na final do Australian Open de 2014, quando Stan vivia uma de suas melhores semanas da carreira e surpreendeu o espanhol por três sets a um, com parciais de 6/3 6/2 3/6 e 6/4, para conquistar seu primeiro título de Grand Slam da carreira.