Guia VAVEL de Wimbledon 2015

Entra em cena o torneio mais importante do calendário internacional. Wimbledon foi o lugar que transformou o tênis num esporte competitivo e, por isso, permanece há mais de 130 anos em atividade. Os olhos do mundo estarão voltados para a grama inglesa entre os dias 29 de junho à 12 de julho.

Wimbledon, o Grand Slam de maior prestígio no tênis

Sendo o único Grand Slam disputado na relva, Wimbledon é o terceiro na linha sucessiva da temporada, iniciando-se logo após Roland Garros e antecedendo o US Open.

Sua tradição é tamanha que, para competir, o tenista deve portar-se com vestimentas predominantemente brancas, seguindo os moldes presentes desde a fundação do torneio. Até mesmo a grama, piso não tão comum no calendário internacional, tem seu charme explorado ao extremo.

Considerados os reis de Wimbledon e dois dos melhores tenistas da história, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores campeões entre os homens, com sete títulos cada. Entre as mulheres, a tchecha naturalizada americana Martina Navrátilová detém a hegemonia com nove conquistas.

Roupas brancas como tradição

Junto a charmosa grama, Wimbledon tem nas roupas brancas uma de suas principais tradições. Todos tenista que deseja participar do torneio deve seguir esta obrigação, tão séria que se faz presente no parágrafo das regras. Sem excessão, e os ingleses são bastantes rigídos quanto a isso.

Em 2014, a organização enviou uma carta aos árbitros e jogadores antes do Grand Slam. O chefe de arbitragem Andrew Jarrett avisou que as peças íntimas coloridas “não poderiam ser visíveis durante o jogo, inclusive devido à transpiração, deveriam ser completamente brancos, sem conter mais de 1cm de detalhe colorido”.

O fato se deve as calcinhas coloridas usadas no ano anterior por Maria Sharapova (laranja) e Tatiana Golovin (vermelho), que chamaram atenção e irritaram a comissão.

Nem mesmo Roger Federer, maior campeão da história de Wimbledon, escapou da represálias. Em 2013, o suíço atuou com tênis de solado laranja, em virtude da nova linha desenha pela Nike. Tal calçado durou apenas 69 minutos em quadra, o suficiente para ser vetado logo após o fim da partida.

Pete Sampras, a lenda de Wimbledon

Pete Sampras nasceu em Potomac no Maryland em 1971, descendente de gregos começou bem cedo a sua prática no tênis, aos três anos descobriu uma raquete na base de sua casa e nunca mais a largou.

Começou se treinando no Jack Kramer Club e nesse local foi descoberto por Peter Fischer (pediatra e treinador amador) que se tornou seu treinador até 1989 e teve uma importância tremenda em seu desenvolvimento.

Em 1990, Sampras assumiu-se como uma figura de topo do tênis mundial conquistando o US Open e derrotando pelo caminho três jogadores do top 10 (Thomas Muster, Ivan Lendl e Andre Agassi). O mais impressionante nesta conquista foi sua vitória na final contra Agassi em três sets apenas.

Em 1993, voltou a conquistar o título do Grand Slam em Wimbledon e este ano marcou o início de seu grande domínio no tênis mundial. Entre 1993 e 1998, “Pistol Pete” recebeu sempre a nomeação de jogador do ano do ATP ganhando nesse período sete torneios do Grand Slam. O seu maior sucesso foi alcançado no torneio de Wimbledon conquistando essa prova em seis ocasiões, quatro delas consecutivas entre 1997 e 2000.

Em 2007, Pete Sampras passou a integrar o International Tennis Hall of Fame e apenas um ano depois começou a jogar no ATP Champions Tour. Nesse mesmo na de 2008 publicou igualmente a sua autobiografia “A Champion’s Mind: Lessons from a Life in Tennis in 2008”.

A rainha Maria Esther Bueno

Não apenas de Gustavo Kuerten vive o tênis brasileiro. Se o rei de Roland Garros faz parte da memória entre os homens, Maria Esther Bueno é dona de uma brilhante carreira entre as mulheres. E tudo começou em Wimbledon.

Ao lado de Gibson, nas duplas, daria ao Brasil seu primeiro título de Grand Slam em 1958. Não foi preciso esperar muito para a conquista nos simples. No ano seguinte, venceria a americana Darlene Hard por 6/3 e 6/4 para sair com seu segundo troféu. O bi em 60 e o tri em 64 fechariam sua belíssima página.

Nas duplas, Maria Esther voltaria a levar o caneco em 1963, 64 e 66, encerrando então seu ciclo de títulos na grama inglesa. No total, a paulista acumulou 18 títulos de Grand Slam, sendo sete no simples. Até hoje é lembrada como o maior nome do tênis feminino brasileiro.

Resultados como simples Australia Open F (1965) Roland Garros F (1964) Wimbledon V (1959,1960,1964) US Open V (1959,1963,1964,1966) Resultados nas duplas Australia Open V (1960) Roland Garros V (1960) Wimbledon V (1958,60,63,65,66) US Open V (1960,62,66,68)

Grand Slam de Wimbledon

Nome: Wimbledon

Categoria: Grand Slam

Local: Wimbledon, Grã-Bretanha

Data: 29.06.2015 à 12.07.2015

Chaveamento: S-128 D-64

Piso: Grama

Atual campeão: Novak Djokovic (ATP) e Petra Kvitová (WTA)

Maior campeão: Roger Federer e Pete Sampras (7 títulos)

Site oficial: http://www.wimbledon.com/