Rogerinho vence e se garante na final do Challenger de Milão

Na manhã deste sábado o paulista Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho", se garantiu na final do ATP Challenger de Milão, que distribui $42,5 mil de premiação, ao derrotar o italiano Marco Checchinato, que ocupa o 123º posto do ranking da ATP, com parciais de 6/4 6/1.

No primeiro set, Rogerinho e Checchinato fizeram uma primeira parcial disputada, o brasileiro teve um ótimo aproveitamento no primeiro serviço, e com duas quebras contra apenas uma do italiano levou o set com 6/4. No segundo set, Rogerinho conseguiu a quebra logo no 3º game da partida, após isso, não deixou o italiano conquistar nenhum game e determinou a partida como encerrada após aplicar um 6/1.

Na campanha deste challenger Rogerinho teve de passar pelo qualficatório do torneio, Onde teve que passar pelos tenistas Gonzalo Escobar da Colômbia, Marc Giner da Espanha e para garantir a vaga no quadro principal do torneio venceu em 3 sets o esloveno naturalizado croata Antonio Sansic, até o momento este foi o único set perdido por Rogerinho no torneio.

Na chave principal, o paulista mediu forças na primeira rodada contra o indiano Ramkumar Ramanathan (218º do ranking) e cabeça 7 do torneio com um duplo 6/2. Na segunda rodada o paulista teve de enfrentar o francês Jonathan Eysseric (281º), que foi o algoz de Fabiano de Paula no torneio, vitória tranquila de Rogerinho com parciais de 6/0 6/1. E para garantir a vaga na semifinal disputada hoje, o tenista brasileiro jogou contra o principal favorito ao título e número 67 do ranking mundial, novamente contra um tenista francês, desta vez a vitória veio diante de Benoit Paire, com duplo 6/4.

Rogério Dutra Silva ocupa atualmente o 472º lugar do ranking, visto que ficou um bom tempo parado devido à lesões, e nas últimas semanas vem voltando ao ritmo com disputa de Challengers na Europa, na maioria das vezes disputando o qualifying. Com a ótima campanha realizada até o momento Rogerinho está saltando 110 posições no ranking e ocupando o 362º posto. Caso vença deve entrar no top 300.

Na final Rogerinho irá enfrentar o argentino Federico Delbonis (82º), segundo candidato ao título, Delbonis derrotou hoje pela semi final do torneio o francês Calvin Hemery com parciais de 6/2 6/4. O último título brasileiro de um torneio no nível Challenger veio com o carioca Fernando Romboli em maio deste ano, na ocasião, ele, assim como Rogerinho, também venceu o torneio tendo de passar pelo quali.

A final esta marcada para este domingo (28/06/2015) as 11hrs pelo horário de Brasília.