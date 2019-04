Rogerinho derrota Gerald Melzer e se classifica para as semifinais do Challenger de Buenos Aires

Nesta sexta-feira (15/01/2016), em partida válida pelas quartas de final do Challenger de Buenos Aires ($50.000) o tenista paulista Rogério Dutra Silva, #126 do ranking mundial derrotou o austríaco Gerald Melzer, #144 do ranking, por 2 sets a 1. Parciais de 6/1, 7/6 e 6/2, em 2h e 15 min de jogo.

Rogerinho começou o 1º set da partida impondo seu ritmo de jogo e atacando o austríaco a cada ponto, logo na primeira oportunidade ele conseguiu a quebra do saque de Melzer, feito que se repetiu por mais duas vezes. O set terminou de forma magnífica para o brasileiro, set vencido com parcial de 6/1.

No segundo set Gerald Melzer voltou mais concentrado na partida, com golpes mais consistentes, Rogerinho por sua vez continuou na mesma “pegada” do primeiro set, cada lado conseguiu duas quebras, sendo que Rogerinho teve 8 Break Points. No Tiebreak o austríaco levou a melhor, resultado de 7/6³.

No set decisivo, Rogerinho voltou a dominar a partida, assim como no primeiro set, com 2 quebras de saque, o brasileiro não teve problemas para vencer o set, e assim a partida, com um convincente 6/2.

Rogerio e Gerald Melzer só haviam se enfrentado uma vez, em 2014 no Challenger do Panamá, na ocasião o austríaco levou a melhor, vencendo por 2 sets a 0.

Rogerinho que é o segundo tenista mais cotado para conseguir o título venceu na primeira rodada o convidado argentino Matias Zukas. Para garantir a vaga nas quartas de final teve de enfrentar na segunda rodada o também argentino Tomas Puches, vitória que só veio depois de 3 sets.

Na Semi Final, o paulista irá enfrentar o vencedor do duelo entre Facundo Bagnis e Guido Andreozzi. Contra Facundo, que é o atual nº 130 da ATP, Rogerinho tem um retrospectivo neutro, com 2 vitórias e 2 derrotas. Já contra Andreozzi, o brasileiro possui 7 vitórias e apenas 1 derrota.

Com a campanha obtida até o momento, Rogerinho está subindo nove colocações no ranking da ATP, ficando no 119º posto do ranking.

A próxima partida de Rogerinho será amanhã (16/01/2016), a organização do torneio ainda não divulgou o horário das partidas.