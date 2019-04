John Isner vence Bernard Tomic e classifica os EUA para as quartas de final da Copa Davis

O gigante americano John Isner, anotou hoje a vitória decisiva no confronto entre Estados Unidos e Austrália, pela Copa Davis. Jogando na grama do clube Kooyong, a equipe americana anotou duas vitórias com Isner e uma com os irmãos Bryan para conseguir vencer os australianos, que tinham o mando de quadra. Ele venceu a partida por 6/4, 6/4, 5/7 e 7/6 (4) em 2h15.

A primeira parcial do jogo foi de bons games de serviço, sem chances para os devolvedores. Como sempre, Isner disparava muitos aces e era melhor na partida, apesar dos bons golpes de forehand de Tomic. Mesmo assim, o americano conseguiu uma quebra de saque e anotou 6/4 no primeiro set.

No set seguinte, a história se repetiria. Bernard não baixou a cabeça, mas tinha muitos problemas quando jogava no backhand. Seus slices não estavam adiantando, e John começou a usar o jogo de rede com maior eficiência. Tomic tentou, mas novamente viu seu adversário fechar em 6/4, deixando os Estados Unidos a um set da classificação.

Motivado, Bernard voltou para o terceiro set com mais vontade de jogar. Isner sacou com precisão, mas desta vez não conseguia devolver os bons saques do jovem australiano, que levou a partida para 5/5. John sentiu a pressão da torcida e perdeu seu game de saque seguinte, que permitiu a Tomic vencer o set por 7/5.

O quarto set parecia ter um equilíbrio maior do que todos os outros até então. Após doze intermináveis games de serviço, a parcial foi para o tiebreak, onde Isner fez o que sabe: sacou com grande precisão. Bernard tentou reagir, mas cometeu erros não forçados, que permitiram ao americano vencer por 7/6 (4), anotando 49 aces em todo o jogo.

Os Estados Unidos avançam agora para as quartas de final da Copa Davis, onde aguardam pelo vencedor do confronto entre Croácia e Bélgica, que, por enquanto, vai sendo vencido pelos visitantes croatas por 2 a 1.