Teliana Pereira perde para na Mattek-Sands na estreia em Charleston

Nessa terça-feira (05) a numero um do Brasil Teliana Pereira (49) enfrentou a americana Bathanie Mattek-Sands (89) na primeira rodada do torneio Volvo Car Open em Charliston nos EUA. A brasileiras perdeu o jogo por 5-7 6-3 6-2 em quase 2h30 minutos de jogo em uma partida que começou muito acirrada.

O primeiro set foi marcado por um elevado numero de quebras de serviço das duas adversárias. Apesar dessa situação o jogo estava favorável para a numero um do Brasil. Teliana Pereira jogou bem, chegou a salvar sete break points de nove, teve um aproveitamento de primeiro serviço superior a 70% e fechou o primeiro set por 7-5. A brasileira não conseguiu repetir o feito nos momentos importantes nos dois sets seguintes.

Na segunda parcial a americana conseguiu superar Teliana Pereira sendo decisiva nos games importantes. Mattek-Sands manteve uma regularidade maior no serviço e atingiu um aproveitamento no segundo saque de 87%. A brasileira também melhorou o seu serviço e não teve o seu saque ameaçado tantas vezes pela americana como no primeiro set. No entanto Teliana viu a numero 89 do mundo conquistar a quebra em dois momentos críticos da parcial, sendo uma delas quando Mattek-Sands precisava para finalizar o set em 6-3.

No inicio da terceira parcial parecia que a brasileira conseguiria voltar ao jogo, mas Mattek-Sands não permitiu e logo quebrou o serviço da adversária estando sempre com um game de vantagem no set sobre Teliana. A americana logo conquistou outra quebra e fechou o jogo com sobre a numero um do Brasil em 5-7 6-3 6-2.

Em 2015, Teliana Pereira quebrou o tabu de mais de 20 anos no tênis feminino do Brasil e entrou para o top 50 das melhores jogadoras de tênis do mundo. Teliana também conquistou dois títulos de nível WTA Internacional. Na atual temporada a brasileira está colhendo os frutas da boa colocação no ranking e jogando os principais torneios do circuito. Por enquanto seu melhor resultado foi na segunda rodada do Miami Open na ultima semana.

Na próxima rodada Bathanie Mattek-Sands enfrentará a romena Irina-Camelia Begu (34) que venceu Caroline Garcia (44) da França por 6-4 2-6 7-6(3) em uma partida polemica. No final da partida a francesa se referiu a romena como uma “cigana de m*rda”.