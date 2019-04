Alexander Zverev elimina Grigor Dimitrov no Masters 1000 de Roma

Nesta segunda-feira (09), o tenista alemão Alexander Zverev venceu Grigor Dimitrov da Bulgária por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e nove minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Alemanha avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

O adversário de Zverev na próxima rodada será o cabeça de chave número três do torneio atual vice-líder do ranking da ATP, o suíço Roger Federer. O tenista da Suíça não atuou na semana passada, no Masters 1000 de Madri, na Espanha, por conta de uma lesão nas costas. Depois de uma cirurgia no joelho realizada em fevereiro, a inteção de Federer era voltar as quadras apenas no Grand Slam de Roland Garros. Mas seu desempenho no Masters 1000 de Monte Carlo o fez reaver sua decisão.

Zverev começou o jogo superior ao adversário. Com duas quebras de serviço e sem ter seu serviço ameaçado, o alemão venceu o primeiro set por um rápido 6/1. Enquanto o número 44 do ranking mundial venceu aproximadamente 80% de seus pontos no serviço, Dimitrov ganhou apenas oito.

Já a segunda parcial foi mais parelha, no entanto, o búlgaro teve seu saque ameaçado seis vezes, tendo seu saque quebrado em duas oportunidades. Ao mesmo tempo, o alemão seguiu soberano, salvando o único break point que teve em seu saque.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do tenista da Bulgária, que foi eliminado na primeira rodada em Madri perdeu para o espanhol Pablo Carreno Busta, enquanto no ATP 250 de Istambul foi derrotado na decisão pelo argentino Diego Schwartzman.

O atual campeão do torneio é o número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia. Na decisão de 2015, o sérvio venceu Roger Federer da Suíça por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3.

Entre os dias sete e 15 de maio de 2016 ocorre o Masters 1000 de Roma, na Itália. O torneio distribui 1000 pontos no ranking da ATP, além de mais de quatro milhões de euros de premiação. Em busca do título estão Novak Djokovic da Sérvia, Andy Murray da Escócia, Roger Federer da Suíça, Stan Wawrinka também da Suíça, Rafael Nadal da Espanha, Kei Nishikori do Japão, Tomas Berdych da República Tcheca e David Ferrer da Espanha.