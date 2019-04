Dupla Soares e Murray é eliminada na terceira rodada de Roland Garros

Bruno Soares e Jamie Murray são eliminados em Roland Garros nas oitavas de final, por parciais de 7/6(5) e 7/6(4) para Leander Paes e Marcin Matkowski na manhã de domingo.

O jogo foi muito equilibrado, como o próprio placar pode indicar. Os experientes Paes e Matkowski levaram pequena vantagem no aproveitamento de primeiro saque, além da dupla de Soares e Murray não conseguirem aproveitar as chances de quebra. A dupla do brasileiro cometeu um erro de voleio no início do tie break do primeiro set, e uma dupla falta no tie break do segundo set, que foram definitivos para a derrota nas oitavas. Leander Paes e Marcin Matkowski agora vão enfrentar Bob e Mike Bryan.

Bruno Soares e Jamie Murray tiveram um ótimo início de temporada, conquistando o título do Australian Open. Murray chegou a figurar como número 1 do ranking de duplas, ultrapassando Marcelo Melo. O melhor resultado mais recente da dupla foi a final do Masters 1000 de Monte Carlo.

O Brasil ainda conta com Marcelo Melo e André Sá na chave de duplas, porém, os dois se enfrentam nas oitavas. Melo e Ivan Dodig são cabeças de chave 3 do torneio. André Sá joga em parceria com o gigante australiano Chris Guccione. Melo e Dodig são os atuais campeões de Roland Garros.

Na chave juvenil, todos os brasileiros tiveram sua estréia neste domingo, mas apenas um deles avançou para a segunda rodada. Orlando Luz venceu o francês Louis Tessa por 6-4 6-2 e vai buscar vaga nas quartas de final contra o canadense Felix Auger-Aliassime. Gabriel Décamps foi derrotado por Yunseong Chung com parciais 6-3 6-4 e Felipe Meligeni Alves perdeu para Marvin Moeller por 7/6 (7-5) e 6/3.

Rafael Wagner, de Brasília, que venceu a seletiva mundial do Rendez-Vous à Roland Garros, perdeu para o francês Valentin Vacherot, por parciais 6-1 e 6-4.