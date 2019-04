Roger Federer bate Florian Mayer e enfrenta Thiem nas semis em Stuttgart

Nesta sexta-feira (10), o tenista suíço Roger Federer venceu Florian Mayer da Alemanha por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 7/6, em uma hora e 25 minutos de jogo. Com a vitória, o número três do ranking da ATP avançou à semifinal do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

O adversário de Federer na próxima rodada será o austríaco Dominic Thiem - sétimo colocado no ranking. O tenista da Áustria, que vem de semifinal no segundo Grand Slam do ano - Roland Garros - vem fazendo boa campanha nas quadras de grama. Nesta sexta-feira, ele derrotou o veterano russo Mikhail Youzhny por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/4 e 7/5, para garantir vaga nas semis.

No confronto direto, foram disputadas duas partidas entre os dois tenistas até aqui, com uma vitória para cada lado. Enquanto o suíço ganhou nas semifinais do ATP 250 de Brisbane deste ano por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, Thiem bateu Federer nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália, em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/4, na semana anterior ao Aberto da França.

Em sua estreia, com boa exibição contra o jovem norte-americano Taylor Fritz (#65), o suíço o venceu por dois sets a um, parciais de 6-4/5-7/6-4, em 1h43 de partida. Até a chuva marcou presença no encontro que colocou frente a frente a atual e a próxima geração, que vem cada mais forte, do tênis masculino. Fritz foi um bom desafio para este retorno de Federer, que soube controlar o ímpeto de Taylor e se classificou para as quartas de final na Alemanha. Eles protagonizaram belas trocas de bola.

O ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, ocorre entre os dias seis e 12 de junho e serve como preparação para o terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. O torneio distribui 250 pontos no ranking da ATP, além de 675 mil euros de premiação. Entre os principais favoritos ao título estão o suíço Roger Federer, o croata Marin Cilic, o austríaco Dominic Thiem, o francês Gilles Simon, o espanhol Feliciano Lopez, o sérvio Viktor Troicki, o alemão Philipp Kohlschreiber e o francês Lucas Pouille.