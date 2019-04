De virada, Nishikori vence Benneteau e avança para a terceira rodada em Wimbledon

O francês Julien Benneteau, número 75 do ranking, enfrentou no dia de hoje, 30, o japonês Kei Nishikori, seis, pela segunda rodada do torneio de Wimbledon. Este foi o quinto confronto entre os dois tenistas com apenas uma vitória para o tenista francês.

Após perder o primeiro set, o jogador nipônico venceu os outros três e garantiu assim sua vaga para a terceira rodada do torneio londrino. Nishikori terá pela frente o russo Andrey Kuznetsov que ganhou em sets diretos em cima do luxemburguês Gilles Müller.

A primeira parcial contou com o equilíbrio dos dois jogadores confirmando seu próprio serviço até Benneteau conseguir quebrar o saque do nipônico e assim sacar para o set em 5 a 4. Com um erro do japonês, o francês liquidou a primeira série em 6 a 4.

Benneteau foi superior em relação a pontos vencidos tanto com o primeiro quanto com o segundo serviço. Nishikori não ameaçou quebrar o serviço de seu oponente em nenhum momento da parcial. Enquanto o número 75 disparou nove bolas vencedoras e teve nove erros não forçados, o nipônico obteve dez e oito respectivamente.

A segunda série começou equilibrado em 3 a 3. Sacando no sétimo game da parcial, Benneteau teve seu serviço quebrado. Apenas administrando a vantagem, Nishikori venceu o segundo set por 6 a 4 empatando assim a partida em um set a um.

Nishikori conseguiu uma quebra no início da terceira parcial abrindo 5 a 2 e saque no placar. Ao cometer uma dupla falta, o japonês concedeu ao francês duas chances de quebra que foi convertida na primeira oportunidade quando Nishikori cometeu um erro não forçado de direita. Em seguida, Benneteau confirmou seu serviço e diminui a vantagem para 5 a 4. Sacando novamente para o set, o número seis disparou um ace para garantir a vitória da segunda parcial por 6 a 4 e virar a partida a seu favor.

A quarta série contou com duas quebras em três oportunidades para Nishikori contra nenhuma chance para Benneteau. Apenas administrando as duas quebras, o nipônico se viu vencendo a terceira parcial e liquidando a partida em três sets a um de virada.