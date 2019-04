Roger Federer anuncia desistência da Olimpíada e não joga mais em 2016

O suíço Roger Federer, número 3 do mundo e detentor de 17 Grand Slams, anunciou na tarde desta terça-feira (26), na sua conta pessoal do Facebook, a desistência dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e do restante da temporada devido às lesões no joelho, que o atrapalharam no primeiro semestre deste ano.

“Caros fãs,

estou extremamente desapontado em anunciar que não poderei representar a Suíça nos Jogos Olímpicos no Rio e perderei, também, o restante da temporada. Considerando todas as opções, depois de consultar meus médicos e minha equipe, eu tomei a difícil decisão de encerrar minha temporada de 2016, já que preciso de uma reabilitação mais extensa, devido minha cirurgia no joelho mais cedo este ano. Os médicos disseram que se eu quiser continuar jogando sem lesão nos próximos anos, como pretendo, preciso dar para meu joelho e meu corpo o devido tempo para eles se recuperarem completamente. Entretanto, o lado positivo dessa experiência me fez perceber o quão sortudo eu sou por passar minha carreira com tão poucas lesões. O amor que eu tenho por tênis, por competição, por torneios e obviamente vocês, os fãs, se mantêm intactos. Eu estou motivado como sempre e planejo colocar todas as minhas energias para voltar forte, saudável e em forma para jogar bem em 2017.

Obrigado pelo apoio de sempre de vocês.

Roger.”, Publicou o ex número 1 do mundo, por volta das 14h30 de hoje.

O ano do suíço foi marcado por poucos torneios disputados, várias desistências, como em Roland Garros, e nenhum título. A última vez em que Federer passou uma temporada sem nenhuma conquista de ATP foi em 2000, quando tinha apenas 18 anos.

Federer vinha de um bom torneio na grama de Wimbledon, onde chegou à semifinal e foi derrotado pelo vice campeão, o canadense Milos Raonic, em jogo de cinco sets. Nesta temporada, Roger jogou somente 28 partidas, com 21 vitórias e sete derrotas.