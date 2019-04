Pliskova domina Wozniacki e conquista o título no WTA Premier de Eastbourne

Em um jogo praticamente perfeito, Karolina Piskova (#3) conquistou o título do WTA Premier de Eastbourne, neste sábado (1). A tcheca superou na grande decisão a dinamarquesa Caroline Wozniacki (#6) em sets diretos, com um duplo 6-4, em 1h22. Este é o terceiro título de Pliskova em três finais disputadas na temporada .

Com os pontos ganhos, a número três do mundo se aproxima do topo do ranking, ficando a menos de 200 pontos de Angelique Kerber (#1), e pode sair de Wimbledon com o posto de número um. Na grama sagrada, Pliskova já tem adversária para a primeira rodada e será a russa Evgeniya Rodina (#83).

O jogo

Partida sólida de ambas as tenistas. Bons saques e poucos erros. Pliskova fazia um jogo praticamente perfeito. Jogando com seu primeiro serviço, perdeu apenas um ponto na primeira parcial. Wozniacki também se segurava bem, mas tinha mais dificuldade para confirmar seu saque. No único game fraco da dinamarquesa, Pliskova a quebrou (3-2) e sustentou sua vantagem até o fim do set.

Na volta da segunda parcial, o cenário era o mesmo, porém, a primeira chance agora foi de Wozniacki no sexto game. Foram quatro chances de ouro em um momento raro de pressão da dinamarquesa ao saque de Pliskova. Entretanto, Caroline não as consolidou. A falha pareceu afetá-la e, logo no nono game, Wozniacki já enfrentava um triplo break point. Salvou duas, mas Pliskova quebrou na terceira (5-4). Restando à tcheca apenas o trabalho de confirmar seu saque para levar o título.

Pliskova crava seu terceiro título em três finais disputadas na temporada. Esta é sua nona conquista da carreira.

Caminho de Pliskova em Eastbourne até a final:

1R - bye

2R - Alison Riske - 6-4/6-3

3R - Shuai Peng - 7-6(3)/6-4

Quartas de final - Svetlana Kuznetsova - 6-7(7)/6-2/6-4

Semifinal - Johanna Konta - W/O

