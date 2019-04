Thiago Monteiro vira sobre australiano e vai à segunda rodada em Wimbledon

Nesta segunda-feira (03), teve início a 131ª edição de de um dos mais tradicionais torneios, Wimbledon. Nas quadras do The All England Tennis Club, em Londres, o tenista brasileiro Thiago Monteiro estreou na competição.

Diante do australiano Andrew Whittington - número 210 no ranking mundial - o cearense venceu por três sets a um, com parciais de 4/6 6/3 7/6 e 7/6, depois de três horas e 11 minutos em quadra.

Com a vitória, o número três do Brasil garantiu vaga na próxima fase da competição. Seu adversário será o jovem russo Karen Kachanov - cabeça de chave número 30 - que derrotou, na primeira rodada, seu compatriota - Andrey Kuznetsov - em cinco sets, com parciais de 7/6 2/6 6/3 1/6 e 6/2, em duas horas e 39 minutos.

O jogo

Monteiro começou a partida com dificuldades em manter seu serviço, enquanto seu adversário confirmava com facilidade. No nono game, enfim, o australiano conquistou a quebra para fechar a primeira parcial em 6/4.

O brasileiro melhorou na segunda parcial, sem sem pressionado em nenhum momento. Confiante, conquistou o break no sétimo game para empatar com 6/3.

No terceiro set, Whittington elevou seu nível. Dessa forma, a partida entrou em equilíbrio. As primeiras ameaças de quebra ocorreram apenas depois do décimo game. O set foi decidido no tiebreak, no qual Monteiro dominou, fechando em 7/4.

Na quarta parcial, o australiano começou melhor: com uma quebra no terceiro game. Porém, Thiago conseguiu em devolver o break no 4/4. Depois de desperdiçar três match points no 5/4, o brasileiro fechou o jogo com 7/5 no tiebreak.

Outro brasileiro que entrou em ação pela chave de simples masculina foi o paulista Rogério Dutra Silva, que acabou perdendo para o francês Benoit Paire em quatro sets, com parciais de 6/4 3/6 7/6 e 6/4.

